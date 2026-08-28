日本财务省星期五（8月28日）公布，7月30日至8月26日间重掷创纪录的15.4万亿日元（约1227亿新元）干预汇市，以阻止日元进一步贬值。

三井住友银行（SMBC）分析师指出，日本当局今年以来用于汇市干预的金额已达27万亿日元（约2150亿新元），但美元兑日元仍徘徊在160下方，显示日元走弱的压力很强。

日本政府在7月30日首次入市干预。

7月31日，日本联合美国实施协调干预。美方投入金额没有纳入公布的数据中。

这是自1998年以来，两国首次联合入市，也是美国罕见干预外汇市场，显示日元持续疲软已引发美方担忧。

两国官员8月初也透露，如有必要，会毫不犹豫再次行动。

接连干预后，日元在7月末至8月初之间大幅升值。联合干预第二天的涨幅尤为明显；到8月3日，美元兑日元跌至155.23。在7月30日首次干预前，汇率一度跌到164。

值得一提的是，这轮干预行动中，日本政府特意用了与以往不同的策略，即在日本央行公布利率决定的前一天就入市行动。

美日联合行动也加剧了市场对日本央行可能在9月加息的猜测。如果日本央行释放更鹰派信号，或为日元提供支撑。

截至星期五晚上8时40分，1美元兑换159.6日元，1新元可兑125.5日元。本周，日元兑美元和新元的累计跌幅，分别为0.45%和0.28%。

尽管日元已回吐这轮干预带来的大半涨幅，但行动后这四周，美元兑日元也未再次突破160关口。