美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）在杰克逊霍尔年会上重申遏制通胀的决心，市场对今年加息的预期升温，美股星期五（8月28日）在科技股抛售下走低，两年期美国国债收益率则大幅攀升。

彭博社报道，标普500指数收跌0.3%，结束连续两天的涨势；以科技股为主的纳斯达克100指数下跌0.7%，道琼斯工业平均指数则近乎持平。晶片股普遍下跌，英伟达（Nvidia）对标普500指数跌幅的拖累最大，回吐星期四（27日）大涨的部分涨幅。小型股表现更弱，罗素2000指数下跌1.4%，创7月以来最低水平。

沃什星期五发表上任美联储主席以来首次重要演讲。他没有为9月的利率决定提供明确指引，但强调通胀持续高于目标的时间已经太久，美联储仍有工作要做。

沃什说，美联储必须确信潜在通胀正以“明确且足够快”的速度回到2%的目标，否则就必须采取行动。他也认为，目前金融状况并不具有限制性，而利率仍是美联储履行职责的主要工具。

沃什的讲话推动市场重新评估降息甚至加息的可能性。货币市场目前预计，美联储在9月16日会议上加息的概率超过50%，今年底前几乎确定至少加息一次。巴克莱经济学家甚至预计，美联储将在9月和12月各加息一次。

债券市场的反应尤其明显。对利率政策最敏感的两年期美国国债收益率一度大幅攀升，收盘上涨约12个基点至4.35%；10年期美债收益率则上升五个基点至4.72%，30年期收益率基本持平，显示市场主要重新调整短期利率预期，而较长期债券受到的冲击相对有限。

美元也受到支撑，彭博美元指数上涨0.4%。美元兑日元升0.4%至1美元兑160.09日元；欧元兑美元跌0.6%至1欧元兑1.1585美元。现货金则下跌3%至每安士4460.88美元。

华尔街同时消化其他经济数据。密歇根大学调查显示，美国消费者信心8月下滑，反映民众对经济前景的看法转弱；美国就业增长截至今年3月也比之前估计的温和。

科技股方面，星期四在英伟达业绩带动下大涨后，市场星期五出现获利回吐。支付巨头贝宝（PayPal）更成为标普500指数表现最差的成份股，股价暴跌13%，主要因为收购基金Advent与支付处理公司Stripe放弃收购这家金融科技公司。

尽管美股星期五走低，企业盈利仍提供一定支撑。彭博行业研究数据显示，随着财报季接近尾声，标普500成份股企业盈利同比增长接近32%。

市场人士认为，沃什的鹰派表态未必意味着9月一定加息，最终决定仍将取决于未来公布的就业和通胀数据。不过，这番讲话已明显提高市场对利率上行的押注，也令此前押注降息的交易面临重新定价。