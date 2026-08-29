黄金经历剧烈震荡的一周，金价过去一周一度逼近4700美元关口，但随着美国联邦储备局主席沃什（Kevin Warsh）在杰克逊霍尔（Jackson Hole）年会上释放偏鹰派讯号，市场重新提高对美国近期加息的预期，金价随后大幅回落。

现货金价本周一度升至每安士4697.66美元的高位，星期五在沃什发表讲话后跌幅扩大，最低触及4445.45美元，最终收于约4455美元。

市场目前的焦点，是沃什的讲话是否意味着联储局可能在9月重新加息。美元走强、短期美国国债收益率上升，也令不生息的黄金承压。

investingLive货币策略主管巴顿（Adam Button）认为，沃什实际上已释放9月加息的讯号，尽管他可能不会将有关言论称为前瞻性指引。市场目前对9月加息的定价约为五五开，但他认为，若要真正反映加息可能性，市场定价需要升至80%以上。

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）则指出，黄金接近4700美元后，上行动能已经减弱。他预计美元将进一步走强，并认为金价可能跌破4555美元，进一步下探4500至4527美元区域。在沃什发表讲话导致金价急挫后，他甚至把目标进一步下调至4440美元。

不过，市场并非全面看淡黄金。Forex.com高级市场策略师斯坦利（James Stanley）认为，金价这次下跌属于健康调整，黄金长期上涨的基本逻辑并未改变。他指出，美国政府并没有减少借贷的迹象，而美国庞大的财政赤字仍是支持黄金的长期因素。

金拓新闻（Kitco News）最新黄金调查显示，在21名受访分析师中，10人（48%）预计金价上涨，六人（29%）预计进一步下跌，另有五人（24%）认为金价将在目前较低水平整固。

散户投资者虽然仍偏向看涨，但乐观程度也有所下降。在207名参与网络调查的投资者中，121人（59%）预计金价下周上涨，44人（21%）看跌，另有42人（20%）预计横摆。

Adrian Day Asset Management总裁阿德里安·戴（Adrian Day）认为，黄金经历一个月强劲涨势后，本来就需要喘息，沃什的讲话提供了一个调整的理由。不过，他认为这只是暂停，而不是长期趋势逆转。

他指出，全球财政赤字规模庞大，加上高昂的债务偿付成本和持续顽固的通胀，使各国央行面临两难局面：通胀要求较高利率，但庞大的债务又限制了进一步加息的空间。在这种环境下，他认为黄金的长期支撑仍然存在。