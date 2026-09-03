国际金价在下探近一个月低点后，迎来强劲反弹。由于美元指数及美债收益率从高位回落，金价星期四（9月3日）午盘重新夺回每安士4400美元的关口。

截至星期四中午12时，现货黄金上涨1.03%，报每安士4431.44美元；美国黄金期货（COMEX）上涨1.32%，报每安士4472.8美元。

目前，全球投资者正严阵以待即将于星期五（4日）公布的美国非农就业数据。这个数据将成为美国联邦储备局9月利率决议的关键风向标。

此前，美债收益率在连续冲高后，在星期四从多年高点回落，美元指数亦同步承压。由于黄金以美元计价，美元的走软降低持有其他货币的投资者购买贵金属的成本，为金价提供即时支撑。

本周市场的焦点无疑是星期五即将公布的官方非农就业报告。

Tastylive全球宏观主管斯皮瓦克（Ilya Spivak）说：“非农就业报告无疑将是本周最决定性的时刻。如果就业数据不及预期，导致市场对美联储9月加息的押注降温，金价可能会顺势大幅走高。”

斯皮瓦克补充道，若金价能有效站稳目前的4400美元关口，后市将重新打开上行通道，向4500美元甚至4700美元发起冲击。

根据芝商所（CME）的“美联储观察（FedWatch）”工具，目前市场对美联储在9月15日至16日会议上加息的定价概率约为62%。

尽管黄金传统上被视为对抗通胀的避险对冲工具，但在加息预期居高不下的环境下，持有无息黄金的机会成本将随之上升，这在一定程度上压制黄金的长期涨幅。

受黄金反弹的带动，其他贵金属星期四也集体走高。现货白银上涨0.6%，报每安士65.74美元；现货铂金上升0.6%，报每安士1770.88美元。