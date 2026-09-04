香港今年的首次公开售股（IPO）融资额正一路冲向创纪录水平，但对于投资者而言，要成功认购热门新股，正越来越像参加一场“仅限受邀者”的活动。

彭博社星期五（9月4日）引述匿名知情人士报道，越来越多香港上市公司开始亲自决定谁能获得新股的“席位”，优先配售给战略投资者、商业伙伴和关系密切人士。他们有时也被统称为“亲友团”。

这使部分传统基金更难获得配售，也与过去由投资机构相互竞争、依靠与承销银行关系争取股份的做法，形成明显对比。

英卓投资管理亚洲股票投资组合经理佩尔沙德（Vikas Pershad）说，和疫情之前相比，如今变化最大的环节之一，就是公司管理层会非常直接地参与选择投资者。他形容，整个过程“更像一场舞蹈”，比过去需要更多复杂互动。

据彭博汇编数据，今年迄今香港新上市的100多家公司的股票，首日加权平均涨幅约28%，可见IPO市场的火爆。

虽然没有迹象显示这些被精挑细选的投资者很快套现，但热门新股普涨的情况下，获得配售本身就有助于提高投资回报。

例如，今年4月上市的印刷电路板制造商胜宏科技（惠州），筹资约175亿港元（约28亿新元），股价首日大涨50%。

知情人士透露，胜宏科技高层深度参与了这次股份分配。由于董事长希望公司的投资者结构与主要客户英伟达的股东更一致，超过两成IPO股份都分配给英伟达的一些主要股东。

其余股份则分配给供应商、与公司原本已有业务往来的中国基金，以及基石投资者。

今年6月上市的领益智造是另一个例子。近300家参与询价的机构投资者中，超三分之一都没能获得股份。其中一个原因就是公司管理层密切参与股份分配。