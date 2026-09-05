美国非农就业人数增幅超出预期，促使市场押注美国联邦储备局今年将加息。金价星期五（9月4日）应声下跌，抹去全周涨幅。华尔街对金价保持观望，认为利率走势将是影响金价的关键因素。

现货黄金本周初开盘报每安士4439美元，受美国国债收益率高企及通胀担忧影响，星期二（1日）一度跌至周内低点4282美元。此后，随着美国私营就业数据疲弱、国债收益率回落，市场降低对美联储加息的预期，金价星期四（3日）反弹至4500美元上方。

美国星期五公布的8月非农就业报告显示，美国新增就业岗位16万2000个，远超市场预期，失业率维持在4.1%。

在非农就业数据公布后，交易员加大对9月份加息的押注，将加息可能性从原来的50%上调至约60%。美元兑其他主要货币走强，两年期美国国债收益率也随之上涨。更高的借贷成本和美元走强都对黄金构成不利影响。

消息公布后，金价一度急跌至4365美元。随后，金价收复部分失地，收盘报4430美元，全周微跌约0.3%。

荷兰国际集团（ING Bank）大宗商品策略师曼西（Ewa Manthey）说：“美国非农就业数据推动国债收益率和美元走高，也加大市场对美联储进一步收紧货币政策的预期，给黄金市场带来更大的挑战。”

贵金属信息服务商金拓（Kitco）的每周调查显示，华尔街对金价展望较为中立，在16名受访分析师中，六名预计金价下周上涨，五名看跌，其余五名认为金价将横盘震荡。

分析师普遍认为，黄金接下来的走势将主要取决于利率。美联储9月16日公布利率决议，在此之前，11日公布的消费者价格指数将是影响美联储决定的关键因素。

CPM Group的分析师在报告中预计，在公布利率决议和沃什召开新闻发布会之前，金价将加剧震荡。

分析师说：“市场正在权衡利弊。加息25个基点可能无助于抑制通胀，但这表明新任美联储主席展现出一定的魄力，这至少在短期内可能会压低贵金属价格。”

CPM对黄金的中期预测依然看涨。他们指出：“推动这些金属价格上涨的政治和经济因素依然存在。然而，鉴于未来两周利率可能走高，金价短期内仍有可能进一步下跌。”

Phoenix Futures and Options总裁格雷迪（Kevin Grady）指出，除了下周的消费者价格指数外，他也关注能源市场，以寻找美联储下一步行动的线索。

他说，美联储一直将石油和天然气价格上涨视为暂时现象，但一旦这种上涨开始反映在更广泛的通胀数据中，他们就别无选择，只能采取行动。

Forexlive.com货币策略主管巴顿（Adam Button）认为，金价在星期五就业数据发布后大幅下跌，但又很快回升，这表明潜在的黄金需求开始显现。

他说：“挪威表示要抛售美国国债。我认为，如今市场对美国国债的需求已不再像过去那样近乎无限。各国央行重新增持黄金，将成为21世纪乃至未来75年的长期趋势。这只是速度的问题。”