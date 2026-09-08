美元指数走弱之际，星期二（9月8日）早上黄金价格迎来小幅上涨。

截至星期二早上9时40分，金价报每安士4479.10美元，上涨0.06%；在近五个交易日，金价则已走高超过1%。白银也迎来动能，上涨1.16%至每安士67.53美元，过去五个交易日里走高了超过2%。

衡量美元在国际外汇市场汇率变化的美元指数，下跌了0.39%至98.79，这使得以美元计划的金属对其他货币持有者而言，更加便宜。

Pepperstone分析主管韦斯顿（Chris Weston）说：“黄金市场仍处于买卖双方的角力之中，双方都没有展现出足够的信心，让金价走势迈向持续且明确的方向。”

市场也关注，即将在星期四出炉的美国生产者价格指数（PPI），以及星期五公布的美国消费价格指数（CPI），借此观察美国联邦储备局的货币政策态度。

据芝商所（CME）美联储观察工具FedWatch，美联储在9月16日加息25个基点的概率达到约58%；到了10月28日，加息至少25个基点的概率，则接近70%。

若利率攀高，作为无收益资产的黄金，吸引力会因此被削弱。