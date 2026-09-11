因美国与伊朗冲突进一步扩大，中东能源生产与供应再度受扰，国际油价本周持续上涨，两大基准油价均已突破每桶100美元（约126新元）。

分析指出，能源供应若持续遭受挤压，全球经济稳定性将面临威胁，不断攀升的油价也将导致通胀进一步升温。

两大国际基准油价星期五（9月11日）仍在持续上攀，布伦特原油期货价格截至早间11时17分左右已涨0.6%，报每桶108.28美元，持续逼近110美元；美国西得克萨斯中质原油期货已升至每桶102.8美元，涨幅0.31%。

中东局势持续升温，美国与伊朗本星期多次互相攻击油轮，霍尔木兹海峡航运仍受阻碍；由伊朗支持的也门胡塞武装攻击了沙特阿拉伯境内的石油设施，并据报已控制也门港口城市摩卡（Mocha），对红海航运构成更大威胁。

路透新闻报道称，分析人士指出也门胡塞武装对沙特能源设施的攻击标志着中东局势升级，已超出伊朗和霍尔木兹海峡的范围，令外界担忧动荡或涉及更广地区且长期。

辉立Nova市场洞察主管萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）分析说，油价已突破每桶100美元的关键心理阻力点，打开了进一步升至120美元区位的大门。

她补充说：“一旦突破120美元，原油价格将进入本轮周期中未曾涉足的领域，届时价格波动可能会更为激烈……更有可能从根本上改变多种资产类别和市场的运行态势。”

她还说，目前市场预期美国联邦储备局下星期加息25个基点的概率已大幅上升，原因在于油价上涨和高于预期的生产者价格指数（PPI）反映出，通胀或将继续维持高位。

展望油价走势，萨赫德瓦认为油价下一阶段将不再主要受新闻头条驱动，而是“更多地取决于实物原油的流动状况是改善还是进一步恶化”。