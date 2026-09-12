尽管强劲的美国通胀数据强化了市场对美国联邦储备局下周加息的预期，国际金价星期五（9月11日）仍从近期的跌势中反弹，并找到了短期支撑位。这使分析师重新倾向看涨接下来一周金价的走势，但市场焦点以及最重要的因素，仍是即将举行的美联储利率会议的结果。

截至星期五闭市，现货金上涨超过0.7%，报每安士约4349美元，全周仍累计下跌约1.8%，已连续三周下跌。美国黄金期货价格则微涨0.04%，报每安士4408.90美元，全周仍下跌1.5%，同样已连续三周下跌。

路透社报道引述独立金属交易员王泰（译音，Wong Tai）说：“目前的走势表明，金价在近期回调后正在构筑短期底部。”

美国劳工部劳工统计局星期五公布的数据显示，继7月份小幅上涨0.1%之后，8月份消费价格指数上涨了0.4%。随后，芝加哥商品交易所（CME）的“美联储观察工具”（FedWatch Tool）显示，交易员如今预计美联储下周政策会议上加息25个基点的概率为87%，高于通胀数据公布前的67%。

另外，彭博社报道指出，在国际能源署下调今年石油需求预期后，油价近期的涨势暂歇，这也为贵金属提供了一定支撑。布伦特原油期货价星期五跌2.81%至每桶104.61美元，全周仍上涨8.65%。

油价上涨加剧了通胀担忧，从而强化了加息预期。尽管黄金通常被视为抗通胀工具，利率上升仍会削弱持有无利息收入的资产的吸引力。

53%受调散户看涨金价

信息服务商金拓（Kitco）最新的每周黄金调查显示，在星期五金价的回弹之后，分析师已重新倾向看涨金价。参与调查的14名分析师当中，九人或64%看涨接下来一周的金价走势，另两人或14%看跌，其余三人或21%看平。参与调查的218名散户当中，115人或53%看涨接下来一周的金价，52人或24%看跌，其余51人或23%看平。

金拓报道引述Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）指出：“美联储会议的结果才是关键。尽管联邦基金利率期货市场显示加息概率接近90%，但彭博社（9月4日至9日）调查的经济师则较为谨慎，48名受访者中仅有13人预计会加息。”

钱德勒看涨金价至会议时的走势，并补充道：“如果最终没有加息，金价可能上涨。”

美联储在9月15日和16日举行利率决策会议，并于16日发布政策声明（利率决定）和举行新闻发布会。不少分析师相信，如果正如市场预期的加息25个基点，金价的下跌将有限，并且认为之前投资者对通胀情况过于悲观以至于过度抛售黄金。

预计金价将走低的InvestingLive的货币策略主管巴顿（Adam Button）说：“加息将给金价带来下行压力。但如果美联储的政策声明和在新闻发布会上展示的鹰派立场不够鲜明，金价可能会迅速反弹。”

预计金价“维持不变”的Adrian Day资产管理公司总裁阿德里安·戴（Adrian Day）则说：“尽管美国通胀率上升强化了加息的预期且国债收益率走高，金价星期五依然上涨，这彰显金价的基本强势。伊朗冲突局势的动荡意味着油价和美元汇率随时可能出现反转，并且不利于金价。不过，金价在不利环境下展现出的强势表明，它正在缓慢筑起一个更高的底部，即4300美元水平，为后续进一步上涨蓄势。”