近来市场一直在讨论美联储未来的利率政策走向，但投资者或许须重新思考一个更重要的问题：在缺乏美联储前瞻指引的情况下，政策环境本身已经出现改变，市场波动亦可能成为新的常态。

新任美联储主席沃什上任后，市场密切关注政策取向。然而，我们认为，真正值得留意的不一定是短期利率会否出现重大变化，而是美联储的政策沟通方式正在改变。

过去多年，美联储一直透过前瞻指引（forward guidance）向市场释放较清晰的政策讯号，协助投资者预期未来利率方向。然而，新任主席似乎更倾向于依据最新经济数据作出决策，而非预先引导市场形成固定预期。换言之，未来货币政策将更具数据依赖性，政策路径亦会较难预测。

总体而言，我们认为2026年下半年通胀前景将相对温和，但目前能源价格冲击的不确定性、人工智能带来的短期通胀上行压力，以及劳工市场可能进一步加速升温使得升息风险仍不可忽略。

美联储之前公布的经济预测亦显示，多名委员已由原本倾向减息，转为不排除再次加息的可能，即使仍面对要求放宽政策的政治压力。这意味未来利率及孳息率曲线或持续反复波动，固定收益投资者亦须要对存续期风险保持较审慎态度。

在这样的宏观背景下，股票市场的投资逻辑亦正在演变。市场过去常以“增长股跑赢”或“价值股反弹”概括整体轮动，但我们认为，未来表现将日益受到不同地区的基本因素所主导。

举例来说，美国仍然是增长股最具吸引力的市场。人工智能相关投资持续推进，不少企业盈利预测继续获上调，自由现金流稳健，加上资产负债表健康，均支持高质素增长企业维持较佳盈利能力。此外，市场预期更多具创新能力的新经济企业上市，亦有望进一步扩大美国增长股的投资机会。

当然，美国市场估值偏高及集中度过高仍然是不能忽视的风险，因此并不代表投资者应全面追逐所有增长股。然而，若企业仍能持续交出盈利增长，并维持较高股本回报率，估值仍有一定支持。

提高股票配置 但兼顾风险管理

相比之下，美国以外已发展市场的投资逻辑则有所不同。欧洲及日本市场的人工智能相关企业比率远低于美国，因此增长股的盈利优势未必同样明显。反而价值股受惠于较合理估值，以及多项基本因素持续改善，包括正利率环境支持金融股盈利、财政扩张有利周期股，而国防开支增加亦正为工业及基建相关企业带来中长期结构性需求。

因此，在盈利增长最强劲的市场，增长股仍值得偏高配置；而在政策及基本因素持续改善、有望推动下一轮盈利周期的市场，价值股则更具吸引力。

基于上述判断，我们近期亦进一步提高股票资产配置，并将原本较集中于新兴市场及通胀敏感型股票的部署，转向更分散的股票风险配置。

随着全球通胀压力逐步回落，加上已发展市场风险回报有所改善，我们增加了欧洲及日本股票配置，提升已发展市场比重。同时，我们适度降低新兴市场股票的偏高配置，但维持对亚洲（日本除外）市场的偏高部署，既可保留亚洲经济增长带来的投资机遇，亦有助增加人工智能相关产业链的配置。

展望未来，利率波动或会加剧，不同市场盈利日趋分化。在这种背景下，回归企业盈利基本面，并透过更均衡、多元化的资产配置，更有望提高投资组合抵御波动的能力。

（普徕仕环球投资方案策略师兼基金经理沈文婷）