人工智能公司高管呼吁放慢先进人工智能（AI）模型的研发步伐，导致亚洲半导体股星期一（9月14日）普遍承压。不过，市场分析师认为，只要AI基础设施开支未明显减少，半导体股的跌势可能只是短期调整，而非基本面转弱。

韩国三星电子（Samsung Electronics）星期一收跌4.05%，SK海力士（SK Hynix）也大跌6.35%。日本方面，半导体测试设备制造商爱德万测试（Advantest）跌2.02%，存储晶片制造商铠侠控股（Kioxia Holdings）跌6.37%。

在新加坡，半导体供应链股也多数走低。半导体测试设备制造商永科控股（AEM Holdings）跌5.65%，拥有半导体业务的福根集团（Frencken Group）跌2.86%，半导体设备制造商UMS控股（UMS Integration）跌1.95%。

上星期六（12日），Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）在个人网站发表文章，呼吁业界放慢最先进AI模型的发展步伐，让安全措施有更多时间跟上。他也建议引入独立第三方评估人员，加强对AI模型的审查。

OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）随后在社交媒体X上表示支持这项建议，xAI创办人马斯克（Elon Musk）也表示认同。

彭博社报道，市场正评估AI模型研发步伐若放缓，会否进一步削弱晶片、存储设备和计算基础设施的需求。

分析：AI支出转向扩大推理运算能力和提升系统可靠度

老虎证券市场策略师黄佳仁接受《联合早报》访问时指出，放慢人工智能模型研发步伐，并不一定意味着AI资本开支会随之减少，也不代表硬件企业前景转淡。

他说，相关支出可能从竞相训练新模型，转向扩大推理运算能力，以及提升AI系统的可靠度。随着企业投入更多资源监督和保护AI模型，网络安全和系统监测服务供应商也可能从中受益。

盛宝金融（Saxo Markets）首席投资策略师查娜娜（Charu Chanana）认为，即使AI企业加强安全措施，计算能力和AI应用需求仍不会消失。

她认为，存储、网络、冷却和电力设备企业已有不少项目正在推进，因此相关企业受到AI研发步伐放缓的影响可能有限。