星期一（9月14日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（9月14日）普遍走低，科技股承压。市场目前聚焦人工智能发展放缓预警，以及星期三（16日）的美国联邦储备局利率决策。

上星期结束前，多名人工智能（AI）领袖因安全性担忧，罕见地呼吁放慢最先进模型的开发速度，引发投资者谨慎评估AI热潮。

与此同时，中东局势持续紧张，伊朗与其他海湾国家的会议延期，外交似乎陷入僵局；沙特阿拉伯关闭东西输油管道，加剧能源供应担忧，油价维持高位，

截稿时，标普500指数期货下跌0.58%，报7682.75点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货下滑1.5%，报29238.50点；道琼斯指数期货也下跌139点，报52863点。

上星期五（11日），美国公布8月份消费价格指数（CPI），显示核心CPI环比超预期上涨0.3%，交易员对美联储本星期加息的押注应声跳高到近90%。

美国股市在隔夜（上星期五）终结四天的跌势。其中，人工智能服务器制造商戴尔（Dell Technologies）大涨12%至历史新高，慧与科技（Hewlett Packard Enterprise）涨12.4%，惠普（HP）涨8.4%；甲骨文（Oracle）虽然季度财报优于预期，但股价下跌1.8%；晶片制造商美满科技（Marvell Technology）收涨4.03%。

标普500指数隔夜上扬0.86%，闭市报7656.98点。纳斯达克100指数上涨0.96%或251.32点，收报26333.04点。道琼斯指数也涨0.98%或509.19点，以52573.29点作收。不过，受到油价上涨和利率担忧影响，标普500指数全周仍下跌0.8%，纳斯达克指数全周跌0.7%。

美国股市上星期五交易相对淡静，总成交量约为140亿股，低于前20个交易日的平均149亿股。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）据传在与人工智能公司Anthropic洽谈，计划以基石投资者身份参与首次公开售股（IPO），投资额最高可能达到100亿美元。Anthropic高度依赖英伟达的GPU，与此同时也在积极寻求晶片供应来源多元化。英伟达星期一盘前下跌超过 2%，截稿时报218.29美元。

甲骨文联合创办人埃里森（Larry Ellison）取消出售最高5000万股的公司股票，这批持股价值约75亿美元。公司没有披露取消计划的原因，并在文告中表明，在计划取消前，他也未出售任何股份。甲骨文在盘前下跌3.74%，报150.28美元。

受人工智能放缓预警影响，半导体股在盘前普遍走低，英特尔、AMD 和美满科技的股价分别下跌6%、5.6%和7.4%。相比之下，此前受人工智能可能颠覆业务担忧而遭抛售的软件股则反弹，ServiceNow、Adobe和Workday的股价分别上涨了3.3%、2.6%和3.34%。

星期一下文，我们来看看特斯拉（Tesla）迟到了七年的Semi电动卡车欧洲扩张计划，能否成为下一个新增长引擎。这只股在盘前走低1.5%，报365.44美元。

盘前活跃股按序：美光科技（Micron Technology）、英伟达、苹果（Apple）、闪迪（SanDisk）和甲骨文。截稿前，这五只股仅苹果在盘前走高1.75%，其他四只股跌幅介于1%至6%。

特斯拉（Tesla）（纽约证券交易所代码：TSLA）

特斯拉上周末宣布，把长期延误的Semi电动卡车正式推向欧洲市场，以扩大在北美以外的业务范围。这意味着特斯拉进入欧洲电动重型商用车市场，与沃尔沃（Volvo）、戴姆勒（Daimler Truck）等厂商正面竞争。

这款早在2017年就亮相、原本计划2019年投入生产的产品，但由于公司将电池资源优先供应乘用车业务，量产计划一直推迟，如今终于要进入全球最成熟的重型商用车市场之一。

特斯拉将于德国汉诺威举办的IAA国际商用车展上，正式公布Semi卡车的欧洲版规格参数及上市计划，并从2027年开始向欧洲客户交付。（路透社）

公司将于星期二（15日）起在德国汉诺威举办的IAA国际商用车展上，正式公布Semi卡车的欧洲版规格参数及上市计划。公司计划从2027年开始向欧洲客户交付，以便物流企业规划车队替换，逐步淘汰柴油卡车。

据悉，欧洲版Semi卡车最高续航约550公里，在40吨总重下，每公里耗电约1千瓦时，车身重量约9.1吨，并支持最高800千瓦的快速充电，半小时就可充电至60%。

从产品定位来看，特斯拉这次并没有把续航里程做到极致，而是更强调载重量和运营效率。

欧洲版Semi采用较小电池，以腾出更多载重空间。按照欧洲40吨至42吨的总重限制估算，它的有效载重量可能达到25吨。这对物流公司而言很重要，因为如果电动卡车电池过重，即使续航更长，也会牺牲货运能力。

不过，Semi进入欧洲并不意味着特斯拉会轻松获得市场，它将直接迎战多家已在这一市场销售电动重卡的传统车企。沃尔沃的FH Aero Electric续航可达约700公里，戴姆勒的E-Tech T 780也可达到约660公里；中国厂商也正加快进入欧洲电动重卡市场。

特斯拉把较低的运营成本作为Semi的重要卖点，强调这款电动卡车可通过电池、电驱和软件整合降低维护需求，并利用远程诊断和空中软件更新减少停运时间。

公司还计划在欧洲建立Semi服务中心、移动维修和认证维修网络，并储备备件；同时向企业客户开放Tesla for Business车队管理平台，但这些优势能否真正转化为订单和利润，仍有待观察。

摩根士丹利的最新报告中分析，Semi未来的价值可能不只来自卖车，更来自自动驾驶软件。

分析师估计，每辆搭载自动驾驶系统的Semi，每月可带来1万2000至1万8000美元的软件订阅收入。如果特斯拉到2040年部署8万2000辆，单是软件收入就可能达到170亿美元，并贡献约75亿美元增量EBIT。

该行估计，Semi机会本身可值约每股20美元，并把特斯拉牛市情景目标价，从820美元上调至840美元，基本目标价则维持400美元，评级为中性。

不过，整体而言，华尔街对这只股的看法仍偏谨慎，与及正式交付和规模化订单出现之前，Semi对特斯拉整体收入的贡献仍然有限。

对投资者而言，这款迟到近10年的产品，目前更像是一个增长选择权，而不是能够改变公司盈利结构的新支柱。真正决定市场是否会重新估值Semi业务的，仍将是接下来公布的欧洲订单、交付时间表和量产进度。