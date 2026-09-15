澳新银行（ANZ）集团总裁马托斯（Nuno Matos）警告，人工智能（AI）带来的风险正以超出开发者预期的速度增加。随着银行加快采用这项技术，他也不排除AI最终导致大规模裁员的可能性。

彭博社报道，马托斯星期二（9月15日）在悉尼举行的澳大利亚金融评论亚洲峰会上说：“目前，人工智能带来的风险，增长速度远高于开发者和建设者原先的预期。”

他指出，近期包括特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）、Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）和OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）在内的人工智能业界领袖，都对AI发展速度及其潜在风险发出警告，这本身就值得关注。

马托斯说：“他们认为这项技术带来的风险远高于他们原先的预期。”

他指出，社会原本对AI抱有很高期望，希望这项技术能够改善生活、提升人类能力，并帮助寻找疾病治疗方法，这些好处确实存在。但如果没有“足够的护栏和限制”，AI也可能带来危险后果。

他同时警告，如果AI广泛应用最终造成大量工作岗位消失，可能对社会稳定构成冲击。

对于AI是否会导致澳新银行大规模裁员，马托斯没有排除这种可能性。总部位于墨尔本的澳新银行目前约有4万名员工。

他说：“我不知道。我认为，任何告诉你确定答案的人都是在骗你，你不知道，没有人知道。”

马托斯的言论凸显银行业在积极利用AI提高效率的同时，也越来越关注这项技术可能带来的就业和社会风险。