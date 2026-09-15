市场对美国关键加密货币监管法案本周取得进展的乐观情绪降温，加密货币市场的涨势星期二（9月15日）暂歇，比特币从盘中高位回落。

彭博社报道，Polymarket数据显示，市场认为《加密货币市场结构法案》（Clarity Act）今年通过的概率，在星期一（14日）美股交易时段一度升至30%以上，但星期二亚洲早盘时回落至18%。比特币一度升至7万9586美元（约10万1191新元），随后回落至7万8000美元以下。

美国民主党参议员华纳（Mark Warner）星期一在国会大厦告诉记者，民主党谈判代表将向共和党提出反方案，为星期二关键的程序性表决争取突破。

这项全面加密货币监管法案已经因两党分歧陷入僵局长达一年。由于美国参议院大多数法案需要60票才能推进，共和党需要争取一定数量的民主党参议员支持，法案才有望进入最终表决。

BTC Markets分析师卢卡斯（Rachael Lucas）说，根据预测市场数据，市场对法案今年签署成法的预期概率在5月一度超过70%，8月跌至10%左右，星期一又回升至约30%，显示市场目前“没有稳定的判断”。

不过，她说，民主党提出反方案意味着谈判仍在进行，而不是已经破裂。

参议院多数党领袖图恩（John Thune）星期一说，过去几天谈判已有进展，但他不知道星期二是否有足够票数推动法案前进。

不过，一些业内人士认为，美国联邦储备局本周的利率会议可能才是影响数码资产市场的最大因素之一。

Bitget Wallet研究分析师张拉希（Lacie Zhang，译音）说，市场目前预计美联储星期三（16日）降息25个基点的概率为86%至87%，比特币近期维持在7万多美元中段至高段，显示市场已消化大部分这一预期。

她说，如果美联储声明意外释放鹰派信号，市场重新定价的风险将更大。