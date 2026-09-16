市场等待美国联邦储备局星期三（9月16日）公布利率决定，黄金价格保持稳定。由于油价高企持续加剧通胀忧虑，市场目前几乎肯定美联储将加息。

彭博社报道，黄金星期三在每安士4290美元（约5465新元）左右徘徊，此前连续两个交易日下跌。高能源价格推高债券收益率，交易员目前预计美联储加息的概率达92%。

利率上升一般不利于本身不提供利息收益的黄金。

截至新加坡时间星期三早上7时55分，现货黄金下跌0.2%，报每安士4282.34美元。白银基本持平于63.67美元；铂金下跌0.2%，钯金则上涨0.1%。

黄金9月至今已下跌超过3%，相比8月底一度突破每安士4700美元明显回落。市场近期不断根据美联储货币政策前景，重新调整黄金定价。不过，一些投资者仍押注，黄金作为投资组合避险工具的吸引力恢复后，金价有望重拾动力。

此外，在能源价格飙升和资本投资强劲的推动下，全球债券市场持续遭抛售，美国10年期国债收益率星期二（15日）一度上升5个基点至5.04%，创2007年以来最高水平。

美国10年期国债收益率是全球借贷成本的重要基准。能源价格上涨加剧通胀压力，进一步强化市场对美联储将自2023年以来首次加息的预期。

若美联储星期三最终没有加息，或主席沃什（Kevin Warsh）没有明确释放进一步加息的信号，投资者可能要求更高的长期国债收益率，以抵御通胀持续高企的风险。

另一方面，油价在连续两个交易日上涨后趋于稳定。沙特阿拉伯东西输油管道上星期遭袭后，关闭时间仍不明确。这条管道原本每天可输送数百万桶石油，绕开霍尔木兹海峡。沙特阿美（Saudi Aramco）石油公司目前也已推迟向部分欧洲客户交付石油。

彭博美元现货指数星期三持稳，此前一个交易日上涨0.2%。