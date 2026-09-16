星期三（9月16日）重点：

美国股市主要股指期货星期三盘前小幅走高。美国联邦储备局公布利率决议前夕，市场焦点转向最新“点阵图”和主席沃什的表态，以判断年内还会加息几次，以及长期美债收益率如何反应。

根据芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，市场目前预期美联储加息的概率达到92.5%，远高于一个月前的33%。摩根士丹利预测，美联储年内会加息两次。

油价高企也继续增加美联储决策难度。尽管受美国原油库存意外大幅增加影响，油价小幅回落，但仍维持在每桶108美元水平，是四个月高位。

美国财长贝森特星期二在国会听证会上承认，财政赤字是10年期美债收益率飙升原因之一，但强调油价上涨等“全球性问题”是关键推手。他也为财政部扩大国债回购辩护，称这一行动阻止了收益率进一步攀升。

彭博社引述知情人士报道，美国和中国正讨论降低部分商品关税，包括美国能源和农产品；下周的两国元首会晤，也可能推动降低部分中国制造业原材料的关税，农业或是重点话题。这也可能预示两国会延长为期一年的贸易休战期。

星期三截稿时，标普500指数期货上涨0.29%，报7678.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货升0.53%，报29402.75点；道琼斯指数期货也上涨137点，报52663点。

科技股盘前交易涨跌互现，英伟达上涨0.7%，Meta涨0.95%，微软和苹果小幅下跌约0.1%，美满科技（Marvell Technology）上涨2.17%。

星期二（15日），华尔街股市延续跌势，受美债收益率和油价上涨拖累，投资者谨慎观望。标普500指数和纳斯达克指数双双跌破50日移动平均线，广泛的避险情绪使得除能源板块以外的几乎所有板块都承压。

标普500指数星期二收跌0.45%，报7585.73点，本月迄今下跌1.3%；纳斯达克指数下跌0.78%，报25981.57点；道琼斯工业指数下挫328.09点或0.63%，收报52093.11点。前一交易日受科技股抛售潮而暴跌的费城半导体指数，并没有实质性反弹，仅勉强上涨0.4%。

美国股市星期二交投活跃，总成交量为158亿5000万股，而过去20个交易日的每日平均成交量是151亿4000万股。

盘前交易重点：

人工智能发展该不该放慢的讨论继续发酵，并出现阵营分化。Meta首席执行官扎克伯格认为没有必要要求整个人工智能（AI）行业同步放慢研发，表示企业可以自行因安全问题调整进度，并主张引入独立评估。英伟达首席执行官黄仁勋也连续发声，反对通过额外立法或监管约束AI发展。这与此前Anthropic、OpenAI、xAI高层呼吁放慢形成对比。

亚马逊（Amazon）在美伊战争中被破坏的数据中心，部分资料仍未恢复。亚马逊云科技（AWS）星期二在官方网站更新称，巴林数据中心及阿联酋部分网络中的资料仍无法读取，多数客户已把工作负载转移到其他地区。公司指出，相关设施受损程度超过原有系统的容错设计，工程团队还在尝试恢复。亚马逊盘前微涨0.25%。

数码交易平台罗宾汉（Robinhood）两名前员工被美国检察官起诉，涉嫌利用公司未公开的加密货币上线信息，在去中心化金融衍生品交易平台Hyperliquid，买卖加密货币相关的永续合约获利。检方称，两人在2025年至2026年间分别获利超过5万美元。罗宾汉表明，已第一时间调查并向执法与监管机构报告，两人目前均已离职。罗宾汉盘前涨1.13%。

沃尔玛（Walmart）与非营利保险公司Scan Health Plan合作，计划推出联名医疗保险产品Medicare Advantage，瞄准美国老年人市场。双方希望利用沃尔玛掌握的零售消费数据和低价优势，帮助投保者改善健康管理并降低医疗成本。这个计划如果获批，将于10月15日开放投保，明年1月1日生效。沃尔玛股价盘前涨0.06%。

路透社引述三名知情人士报道，韩国晶片制造商SK海力士正与英特尔（Intel）磋商一项协议，使SK海力士能够首次在美国本土生产内存晶片。英特尔盘前涨3%。

盘前活跃股排序依次为：罗宾汉、亚马逊、特斯拉（Tesla）和英伟达。截稿前，这几只股中只有英伟达盘前上扬0.57%，其他跌幅在0.67%至3.39%。

星期三下文，我们来关注美国关键加密货币监管法案落空，加密货币交易平台Coinbase隔夜股价星期二暴跌超过10%，盘前上扬1%。

备受关注的《加密货币市场结构法案》（Clarity Act）星期二投票否决推进，美国最大加密货币交易平台Coinbase股价一度暴跌12%。（路透社）

Coinbase

（纳斯达克证券交易所代码：COIN）

美国参议院星期二未能推进备受关注的《加密货币市场结构法案》（Clarity Act），美国最大加密货币交易平台Coinbase一度暴跌12%。

这项法案在程序性表决中获得50票赞成、49票反对，远未达到推进审议所需的60票门槛。

法案此前已因两党分歧而僵持一年多，投资者本寄望它能让市场摆脱自去年10月以来的长期低迷状态。随着参众两院议员们月底陆续离开华盛顿为中期选举做准备，这也意味着法案再度被搁置。

《加密货币市场结构法案》试图明确加密货币市场监管框架，尤其是划分美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）之间的监管权限，并制定更清晰的加密资产注册要求和反洗钱保护措施。

Coinbase作为交易平台，比加密货币本身受挫更大，主要是监管不确定性的冲击。

对平台而言，监管清晰不仅关乎合规成本，也直接影响可以上线哪些加密货币、提供哪些交易和托管产品，以及机构客户是否愿意扩大参与。市场因此担心法案受阻会延长业务扩张的不确定期，进而影响股票估值。

另一层压力，也来自Coinbase的收入。它仍高度受手续费、预订服务，以及加密货币活跃度影响。

星期二加密货币相关股票全面下跌，并引发市场剧烈抛售。瑞波币（XRP）、以太币（ethereum）和比特币分别在亚洲早盘下跌近10%、5%和3%。币价走弱如果持续，将令交易流动性和手续费收入承压。

雪上加霜的是，投资者也在同时消化美联储可能加息的压力。

分析师指出，如果进入持续加息周期，加密资产将面对更高实际收益率的竞争，资金将更多流向债券等资产。反之，如果美联储暗示后续的紧缩空间有限，或有助改善加密市场情绪。

法案推进落空后，业内高管立即表达了不满，因为业者本希望借法案提升加密货币合法性、更好融入华尔街。

投票程序后，Coinbase首席执行官阿姆斯特朗（Brian Armstrong）贴文说，投票结果令人失望，他认为行业“不能再继续等国会行动了”，并说SEC和CFTC已有足够权限制定更清晰的规则。

然而，业内专家认为，只有国会才能制定持久的监管框架，如果一直缺乏立法，会使监管规则容易受到不断变化的政治环境和法律挑战影响，增加行业不确定性。