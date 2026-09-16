受美国国会未能推动加密货币监管法案，以及市场推测美国联邦储备局可能加息，加密货币市场再度承压，比特币更跌破7万6000美元关口。

投资者原本寄望《加密货币市场结构法案》（Clarity Act）能帮助市场摆脱长达11个月的低迷。然而这个法案在去年5月提出，因政治角力，市场目前已普遍认为其取得实质进展的可能性不高。

如今，通胀担忧升温加上美国债券收益率飙升，市场预期美联储主席沃什（Kevin Warsh）将在美国时间星期三（9月16日）加息。这可能进一步削弱投资者对比特币等风险资产的需求。

数码资产对冲基金Apollo Crypto的投资组合经理普拉蒂克（Pratik Kala）说，由于美国未能推动法案，比特币短期内要上涨会面对更多阻力。

他说：“在投资者对全球利率走势获得更明确的判断之前，风险资产仍会承受压力。”

根据CoinGlass数据，过去24小时内，超过5亿4000万美元的加密货币看涨押注被平仓。

机构需求也有所减弱，美国上市的比特币现货交易所挂牌基金（ETF）星期二净流出超过4亿5000万美元，是6月以来单日资金流出最多的一次。

不过，比特币的市场仓位仍展现一定韧性。加密衍生品交易所Deribit的数据显示，看涨比特币的押注仍多过看跌押注。