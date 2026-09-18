星期五（9月18日）重点：

美国股市主要股指期货星期五（9月18日）涨跌互现。科技股在前一日强劲反弹后继续获得支撑，但美国国债收益率重新走高，部分限制了整体涨幅。

油价连续第三天回落，缓解部分通胀压力。布伦特原油一度跌至每桶约102至103美元。

美债收益率再次回升。10年期美债收益率重新逼近5%，30年期收益率也突破5.3%，显示市场仍对美联储今年可能继续收紧政策而保持谨慎。

美国劳动力市场稳健，劳工部星期四公布的数据显示，上周初请失业金人数意外减少1万人至19.6万人，是1969年以来最低水平之一，但劳动节假期可能夸大了降幅。尽管如此，市场裁员压力不大，并出现“低招聘、低解雇”现象。

截稿时，美国三大股指期货涨跌互现。标普500指数期货下跌0.08%，报7700.75点；科技股为主的纳斯达克指数期货上涨0.14%，报29786点；道琼斯工业指数期货下跌151点，报52069点。

星期四美国华尔街股市强劲反弹，科技股领涨。纳斯达克指数上涨1.7%，收报26418.30点。标普500指数上涨1.14%，报7637.74点，是周内首次收涨。道琼斯工业指数上涨317.95点或0.62%，收报51779.85点。

半导体股全面走高，费城半导体指数上涨3.4%，超微半导体（AMD）涨6.4%、英特尔（Intel）涨7.7%、安谋（Arm）涨8.6%、美光科技（Micron）涨5.5%、美满电子科技（Marvell）涨4.8%，英伟达（Nvidia）涨2.5%，显示市场正重新判断AI发展放缓会否真的拖累基础设施需求。

美国股市星期四交投活跃，总成交量为175亿7000万股，高于过去20个交易日的每日平均的153亿7000万股。

盘前交易重点：

“股神”巴菲特（Warren Buffett）的大儿子霍华德（Howard Buffett），即日起接替他父亲，担任伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）董事长。巴菲特将转任荣誉董事长，并继续留在董事会。霍华德是从1993年起一直担任董事。

英伟达公司首席执行官黄仁勋预计，公司明年晶片销量将翻倍，受各行业加速采用AI推动。英伟达上月曾说，预计下一财年营收增长70%，并称若供应充足，营收有望翻倍。英伟达股价星期四一度上涨2.8%，今年来累计上涨17%；盘前上扬0.35%。

美国证券交易委员会（SEC）宣布，对加密货币股票交易给予五年“创新豁免”，允许符合条件的平台，以较少传统证券交易所规则约束，提供基于区块链的加密货币股票。这意味着加密货币平台更容易融入传统证券市场，提振相关股票星期四收涨。截稿时,Circle Internet和罗宾汉（Robinhood）分别上涨2.35%和2.4%，Coinbase上涨2%。

软银第三次以持股近九成的晶片设计公司Arm股票作为抵押扩大融资，把相关保证金贷款增加50亿美元至250亿美元，以持续加码人工智能投资筹资。截至5月，软银以约7亿6900万股Arm股票为贷款抵押，相当于Arm总股本72%。Arm今年股价已上涨142%。

麦当劳（McDonald’s）经历一年多以来最慢的美国市场增长后，据报正与加盟商制定更长期的优惠方案；短期则增加临时促销和应用程序优惠。这是新任美国区负责人安德森（Skye Anderson）上任后第一个重要转变。上一季度，美国同店销售仅增长0.8%，是去年初以来最疲软业绩。

盘前活跃股依次为：SpaceX、英伟达（Nvidia）、特斯拉（Tesla）和亚马逊（Amazon）。这几只股盘前都小幅上涨1%以内。

星期五下文，我们来关注CoreWeave为AI基础设施融资举债，引发股价下跌。这只股盘前微涨0.34%。

CoreWeave（纳斯达克证券交易所代码：CRWV）

英伟达支持的AI云服务商CoreWeave启动新一轮融资，计划私募发行30亿美元（约38亿新元）的2033年到期可转换债券，用于大规模部署AI基础设施。

如果投资者行使超额配售选择权，可转债规模还可再增加5亿美元。

公司星期四（17日）发布声明说，也启动了一项增发计划，可以不定时出售最多3500万股股票，预计筹集逾29亿美元。

受潜在股权摊薄和融资压力影响，CoreWeave股价星期四收跌4.16%。

CoreWeave表示，这次融资可以提高资金灵活性，并帮助公司逐步改善信用状况，迈向投资级。募集资金将用于一般企业用途，部分资金将拨付用于与这次发行相关的一系列衍生品协议。

公司说，近期部分三至六个月短期客户合约，年化价格高达每兆瓦4000万美元；截至8月11日，公司已签约电力容量约4.2吉瓦，高于6月底的3.7吉瓦。

这显示，哪怕在行业波动时，稀缺的AI算力依然能卖出高价。

然而，AI军备竞赛极其烧钱。建设AI数据中心需要GPU、电力、土地和网络设备等庞大的前期投资，现金流难以完全覆盖扩张速度。

据彭博汇总的数据，今年以来，企业已经通过全球债券市场借入约4190亿美元，用来支持AI投资。

但随着借款越来越多，部分公司的融资成本也开始上升，投资者对新债的兴趣有所降温。今年7月，CoreWeave在筹措一笔26亿美元杠杆贷款时，就曾不得不提高融资利差，以吸引更多投资者参与。

这也是公司选择发行可转换债券的原因。可转债的利息通常比普通债低，但未来如果转换成股票，会摊薄现有股东权益。

更多公司转向发行可转换债券。数据显示，今年美国上市公司通过可转债已经筹得1373亿美元，创下历史新高。

值得注意的是，美国“女股神”伍德（Cathie Wood）的方舟投资管理公司（ARK），星期四大幅增持了近24万股CoreWeave股票。

CoreWeave专注AI模型训练和推理所需的GPU云基础设施。市场分析，方舟投资的加仓，反映它仍押注AI算力处于结构性供应短缺，愿意承受公司高资本开支和融资压力。