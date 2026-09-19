黄金价格在美国联邦储备局加息后不跌反升，结束连续三周的跌势。随着美元转弱、美国国债收益率从高位回落，以及地缘政治局势持续不稳定，市场人士认为，金价涨势有望延续。

过去一周，现货黄金价格经历剧烈波动。受油价上涨、美国国债收益率升破5%，以及市场对美联储加息预期的影响，金价星期二（9月15日）一度跌至每安士4279.30美元，为一个月以来的新低。

随后，美联储星期三（16日）宣布加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至3.75%至4%。金价在加息消息公布后进一步回落，一度触及4261.80美元的全周低点。

不过，随着油价回落、美元转弱，以及美国国债收益率从高位下调，金价开始反弹，并在星期五（18日）进一步走高，一度触及4400.60美元的全周高位。现货金价最后收报4378.63美元，全周上涨0.68%，结束连续三周的跌势。

市场普遍看好金价持续涨势。金拓新闻（Kitco News）最新黄金调查显示，在16名受访分析师中，全部人预计金价来临一周上涨。

Walsh Trading商业套期保值联合主管卢思克（Sean Lusk）认为，从现在到美国中期选举，市场可能更多受到地缘政治消息牵动，而不是单纯依据经济数据作出判断。不过他指出，若油价再次大幅上涨至每桶110至115美元，将成为金价进一步上升的阻力。