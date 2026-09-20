不久前，收益类资产的市场格局似乎正逐步进入一条可预期的轨道：各国央行将继续循序渐进地降息，信用利差将在一定区间内波动，投资者则可在为经济周期的下一阶段进行布局的同时，获取颇具吸引力的收益率。然而，美国与伊朗冲突爆发了。

地缘政治冲击往往会以特有的方式扰乱金融市场和资本流动。此次冲突导致能源价格上涨，市场上调了通胀预期，原先对降息的预期也转为对加息的预期。目前，信用利差仍接近历史低位，但以过去10年的标准衡量，许多资产类别的绝对收益率依然处于高位。

当利率、利差与通胀预期朝着不同方向变化时，收益率的来源及其背后的风险特征，与潜在收益率水平本身同样重要。以下重点介绍两种值得考虑的收益策略，它们因具备通胀对冲特征、结构性保护机制和多元化优势而值得关注。

在经历十余年的低息环境后，政府债券和优质固定收益资产如今仍能够提供实质回报。或许更重要的是，它们还能提供流动性，并发挥稳定投资组合的作用。

配置核心固定收益资产的主要理由在于保留应对不同情景的选择权，而非基于对单一方向的笃定判断。如果地缘政治局势恶化，或经济衰退风险再度浮现，那么在资金转向优质资产避险的情景下，利率应该会下降，除非同时发生通胀冲击。

反之，如果形势趋于稳定，当前收益率仍可为投资者等待局势明朗提供合理补偿。即使能源价格高企引发通胀担忧，较高的期初收益率也使固定收益资产的回报在利率上升过程中保持了相对韧性。核心固定收益资产能够分散股票风险和信用风险，并可能同时对冲增长冲击与信用利差走阔。

在这类环境中，久期（duration）管理尤为关键。短至中等期限品种能够在两者间实现颇具吸引力的平衡：投资者既有望获取当前收益率，又不必针对经济增长、通胀或央行政策的利率走向进行大幅方向性押注。

“股息贵族”股息稳定 可提供实际通胀保护

“股息贵族”是指连续数十年提高股息的公司。这类公司通常资产负债表稳健、派息率较为保守，并拥有足够的定价能力，能够将不断上升的成本转嫁给客户而不损害利润率。与债券固定不变的票息不同，股息可以增长，有助于抵消通胀对固定收益价值的持续侵蚀。由于从长期历史表现看，这些公司的股息增速高于通胀，因此它们能够提供实际的通胀保护，而不仅仅是名义收入。

当然，这种增长潜力须要放在股票整体回报的框架下考量。自1926年以来，股息约占标普500指数总回报的三分之一，其余三分之二来自资本增值。因此，可持续的收入和价格增长都会影响最终投资结果。

“股息贵族”策略的独特之处正在于此：它并非单纯追逐高收益率或单纯追求资本增值，而是有机会在获取股息收入的同时，参与股票市场的增长。长期来看，这种组合相较于广泛的标普500指数可能带来更高回报和相对较低的波动率，从而实现更优的风险调整后表现。

地缘政治因素又增添了一个考量维度。在能源冲击期间，广泛股票市场可能表现不佳，但能源、公用事业等行业的优质派息公司既可能受益于大宗商品价格上涨，也具有防御属性。从历史表现看，在市场波动、前景不确定的时期，“股息贵族”在风险调整后的表现优于高股息股票策略和广泛市场指数。它们在提供收入的同时保留增长潜力。在固定票息的购买力受到威胁时，这种组合尤其具有吸引力。

不同情景配置不同收益来源

在当前环境下，上述两种策略分别对应不同的情景。

如果地缘政治风险或经济衰退风险成为现实并推动利率下行，核心固定收益资产应会取得较好表现。如果通胀持续展现粘性，侵蚀固定票息的实际价值，“股息贵族”则有望帮助保护购买力。

当宏观预测的可靠性下降时，在不同收益来源之间进行分散配置，就成为一种情景规划。不同的利率环境有利于不同的策略。因此，与其对单一宏观情景下注并寄望判断正确，投资者不如同时配置多种收益来源，因为每一种收益来源都可能在不同情景下表现较好。

此次地缘政治冲击再次提醒我们，宏观假设可能迅速且出人意料地发生变化。交易所挂牌基金（ETF）提供了一套切实可行的实施工具，使投资者能够采用这种方法。模块化构建方式让投资者可以按照选定比例组合不同的收益策略；透明的定价机制让投资者清楚了解自己持有的资产；每日流动性使投资者能够随着环境变化灵活调整；成本效益则有助于保留更多已产生的收益。

这种成熟的收益多元化方式也并非只有具备机构级规模、衍生品专业知识或复杂投资组合管理能力的投资者才能采用。投资者只须清晰认识风险来源，对宏观不确定性作出务实评估，并坚持以增强投资组合韧性为目标进行构建，而不是依赖大胆的预测。

（作者是瑞银资产管理亚太及中东地区ETF与指数基金服务主管奇萨纳和瑞银资产管理ETF与指数基金投资分析主管基奥）