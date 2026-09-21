美国联邦储备局官员上星期一致赞同升息，以打击通货膨胀风险。黄金市场些微上涨后趋稳，星期一（9月21日）在每安士4300美元（约5490新元）以上价位交易。

由于美国五年多来的通胀率一直远离美联储2%的目标，上星期的会议过后，美联储调高利率25个基点回击顽固通胀。

明尼阿波利斯联储行长卡什卡里（Neel Kashkari）上星期天（20日）说，通胀率仍然过高，压力范围已经超出了伊朗战争带来的油价冲击。

“美国民众每天感受到的通货膨胀远不止石油价格上涨，它已渗透到经济的各方面。”

尽管美国总统特朗普一再呼吁降低利率，但美联储主席沃什提高利率的决定还是让市场感到安心。

Global X ETFs分析师林贾斯丁（音译，Justin Lin）说，在沃什加息之后，市场基本上已经不再纠结于美联储的独立性问题，与此同时，利率前瞻性指引也基本符合预期。

“这使得黄金缺乏真正的发展前景，短期内也鲜有新的催化剂。黄金价格走势大概率可能与油价走势和整体通胀前景更为密切相关。”

截至星期一下午1时10分，现货黄金价格跌0.52%至4355美元的价位。