知情人士透露，软银集团（SoftBank Group）拟发行一笔可能是史上最大规模之一的垃圾债券，用于投资OpenAI。债券目前已吸引超过200亿美元（约256亿新元）的初步认购意向。

垃圾债券通常指信用评级较低、违约风险较高的债券或其他债务证券，发行人通常要提供较高利率，补偿投资者承担的较高风险。

彭博社星期二（9月22日）引述知情人士说，债券预计将在星期四（24日）定价。

另有知情人士星期一（21日）说，软银计划通过这次发行筹集超过等值110亿美元的资金，其中包括100亿美元的美元债券，以及10亿欧元（约14亿6000万新元）的欧元债券。发行规模没有设定上限，最终决定尚未作出。

软银发言人回复彭博社询问时说：“我们此次推出100亿美元和10亿欧元的债券。交易进展非常顺利，市场需求强劲。现阶段任何有关发行规模的其他说法都纯属揣测，我们也没有扩大规模的计划。”

目前为止，软银已承诺向OpenAI投资接近650亿美元。加上集团在人工智能（AI）领域的其他投资，软银已成为全球最大的AI投资者之一。

另有知情人士星期一说，软银及牵头银行此前已向投资者了解他们对潜在定价的接受程度。其中，年期最长的美元债券为7.5年期，讨论的潜在收益率最高约为10%；年期最长的欧元债券则为六年期，潜在收益率位于8%至9%之间。

如果最终按照这些初步水平定价，各批债券的收益率可能创下相应币种和期限的最高纪录。不过，具体细节仍可能改变。

知情人士说，软银星期一已同全球投资者举行电话会议，并在星期二继续展开沟通。

花旗集团（Citigroup）担任美元债券的牵头簿记管理人和联合全球协调人，高盛（Goldman Sachs）、摩根大通（JPMorgan Chase）和摩根士丹利（Morgan Stanley）也担任联合全球协调人。

摩根大通是欧元债券的牵头簿记管理人，并与高盛和德意志银行（Deutsche Bank）共同担任联合全球协调人。

软银近期频繁展开融资活动，为AI投资提供资金。

集团今年3月获得一笔400亿美元的过渡贷款，用于支持对OpenAI的追加投资，并在近期偿还这笔贷款尚未清偿的259亿美元余额。

截至上星期结束时，软银取得的潜在新增借款接近210亿美元。知情人士上星期五（18日）透露，集团把一笔由晶片设计公司Arm控股股票作为抵押的保证金贷款增加50亿美元至250亿美元。软银近期也为一项现有信贷额度追加4亿5000万美元，使总额增至65亿美元。

阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）也正商讨把向软银提供的贷款增加36亿美元至90亿美元，协助软银为投资OpenAI融资。

另据知情人士透露，软银还在近期获得一笔118亿7000万美元的贷款，同样用于支持对OpenAI的投资。

软银成今年债券市场发行规模最大“垃圾级”借款人

作为今年融资计划的一部分，软银已发行接近150亿美元的不同币种债券。彭博汇编的数据显示，软银由此成为今年债券市场上发行规模最大的“垃圾级”借款人。

集团今年较早时还获得一笔由所持OpenAI股权作为抵押的100亿美元贷款。

在多数主要经济体应对通货膨胀之际，各市场的借贷成本普遍上升。彭博汇编的数据显示，软银一批2031年到期的美元债券收益率本月较早时升至8.2%，高于今年1月最低时的6.7%，主要由信用利差扩大以及美国国债收益率上升导致。

包括OpenAI在内，全球一些最大AI平台的负责人近期因安全担忧，呼吁放缓AI发展，这进一步增添不确定性，也导致为软银债务违约风险投保的成本升至三年来最高。

OpenAI首席执行官阿尔特曼（Sam Altman）此前说，公司今年不会上市。上市原本可提高软银所持OpenAI投资的流动性，因此这项表态受到投资者密切关注。

标普全球评级（S&P Global Ratings）和惠誉（Fitch Ratings）均给予软银“BB+”评级，这是两家机构投机级评级中的最高一级。

相比之下，2026年企业债券发行规模最大的两家公司Alphabet和亚马逊（Amazon）分别获得“AA+”和“AA”评级，均高于日本主权信用评级。