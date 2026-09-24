软银集团（SoftBank Group）已通过发行美元和欧元计价的高收益企业债券，筹集了111亿美元（142亿新元）。随着这家科技投资巨头寻求为OpenAI身上的巨额赌注提供资金，此举创下了全球历来规模最大的高收益企业债券发行纪录。

据路透社星期四（9月24日）报道，软银本月刚向散户投资者发行了1万亿日元（约合81亿新元）的债券。这一庞大的融资动作可能引发外界对软银财务状况的进一步审视。如果市场对OpenAI及人工智能（AI）领域的信心显著减弱，软银的财务状况可能会变得十分脆弱。

在软银集团创办人孙正义（Masayoshi Son）的领导下，软银已承诺向ChatGPT开发商OpenAI投入646亿美元，到下星期将持有OpenAI约13%的股份。孙正义在漫长职业生涯中以大胆豪赌而闻名，如今正极力将软银打造为AI领域的绝对主导投资者。

此外，软银还正以54亿美元收购ABB的机器人业务，并以31亿美元收购DigitalBridge。

高收益债券也称垃圾债券（junk bond）。软银在AI相关投资的庞大体量以及筹集资金的巨大规模，迫使长期作为垃圾债发行人的它支付更高的票面利率，同时也导致它的债务防范违约的保险成本大幅飙升。其中，五年期信用违约掉期（CDS）利差本周突破400个基点，而今年6月时仅为280个基点左右。

惠誉评级（Fitch Ratings）高级董事青山聪（Satoru Aoyama）说，市场的软银发行债券的胃口之大，让他感到惊喜。

他说：“美国的超大规模云服务商一直在举债，但他们拥有极高的信用评级。而现在，由AI驱动的债务发行已经大规模地渗透到了高收益债券市场。”

据了解，软银这次发行了美元计价的优先票据（senior notes），其中包括10亿美元的3.5年期票据、45亿美元的5.5年期票据以及45亿美元的7.5年期票据。这些债券的票面利率分别为8.625%、9.25%和9.75%。

此外，软银还发行了两笔金额各为5亿欧元的欧元计价优先票据，期限分别为四年和六年，收益率分别为7.125%和8%。

相比之下，软银在2021年6月发行的73亿美元优先美元及欧元债券，收益率仅在2.125%至5.25%之间。

伦敦证券交易所集团（LSEG）的数据显示，软银这次的债券销售打破了全球历来最大规模的高收益企业债发行纪录，超越了法国电信公司Numericable Group在2014年创下的109亿美元的发债纪录。

2026年至今，软银已累计发行了146亿美元的高收益债券，占整个亚太及日本高收益企业债市场发行总量的63.4%。

为了履行资金承诺，软银还一直在变卖资产，并利用其持有的晶片设计巨头Arm以及OpenAI的股份进行抵押贷款。

由于OpenAI和数据中心开发子公司SB Energy在最近几周双双推迟了原定最早于本月启动的首次公开售股（IPO）计划，软银通过公开上市获取大量现金流入的希望受到挫折。

不过，标普全球评级（S&P Global Ratings）的吉村真木子（Makiko Yoshimura）在报告中指出，Arm强劲股价表现支撑了软银的信用质量，因此OpenAI推迟IPO对软银的信用度不会立即产生负面影响。

软银股价在星期四收涨0.6%至6352日元。