美国长期国债收益率进一步攀升，30年期国债收益率一度升至5.47%，创2004年以来最高水平。油价上涨、通胀担忧以及市场对政府债务负担的忧虑，加剧全球债市抛售。

彭博社报道，美国财政部星期四（9月24日）在第二次扩大后的长期国债回购操作中，仅买回40亿8000万美元（约52亿新元）债券，低于60亿美元的最高目标，令市场失望。此前9月10日的首次扩大回购操作同样未达到目标。

Sit Investment Associates债券基金经理多蒂（Bryce Doty）说，市场目前正试图从这轮债券抛售中寻找线索，以判断这只是市场过度反应，还是收益率将进一步攀升的开始。

油价上涨成为推动美债收益率走高的另一因素。布伦特原油星期四一度上涨超过4%，突破每桶107美元。自2月底美国攻打伊朗引发中东供应冲击以来，油价上涨持续加剧市场对通胀的担忧。

美国联邦储备局上周自2023年以来首次加息，市场对未来进一步加息的预期也有所升温。美国两年期国债收益率自美伊战争爆发以来已上涨超过150个基点，30年期收益率则上涨超过80个基点。

美国未充分利用国债回购额度 市场质疑干预决心

Wellington Management投资组合经理库拉纳（Brij Khurana）说，在过去几天债券大幅抛售的情况下，财政部仍未用足60亿美元的回购额度，这令市场感到意外。他也质疑，如果市场出现剧烈或流动性不足的价格波动时都不扩大回购规模，那么财政部究竟会在什么时候这么做。

美国财政部去年8月扩大国债回购计划，旨在缓解市场压力并降低长期借贷成本。不过，随着长期国债收益率持续上升，这项措施能发挥多大作用受到市场关注。

其他期限美债收益率也攀升。五年期收益率星期三首次突破5%，创2007年以来最高；10年期收益率星期四一度升至5.18%，同样创2007年以来最高水平。

债市抛售也蔓延至全球。欧洲多国国债收益率普遍上升，日本国债收益率则升至1996年以来最高水平。新加坡政府债券10年收益率也回弹，星期四报2.49%。彭博全球综合国债指数显示，全球政府债券平均收益率已接近4%，为2007年以来最高。

Mount Lucas Management联席首席投资官阿斯佩尔（Dave Aspell）说，如此大幅的债券市场波动并不常见。他指出，美联储已经再次加息、通胀仍高于目标、经济表现尚可，加上政府支出规模庞大，都是推动收益率上升的因素。

摩根大通和KKR的策略师也认为，在能源价格推高通胀、政府大规模借贷，以及各国央行进一步收紧货币政策的风险下，美国国债收益率仍有进一步上升的空间。

TD Securities策略师米克尔森（Hans Mikkelsen）说，固定收益投资者通常会欢迎较高收益率，但希望收益率能够稳定在较高水平；目前投资者担心过早买入，犹如“接住一把正在下落的刀”。