由于能源价格持续高企，不断强化市场对美国联邦储备局将需要进一步加息以对抗通胀的预期，黄金价格本周预计下跌。

截至星期五（9月25日）早上约10时许，黄金交投于每安士4287美元左右，微涨0.22%，但较上星期五（18日）下跌1.78%。

由于美国和伊朗在恢复霍尔木兹海峡能源流动的谈判中仍陷入僵局，油价在星期四（24日）大涨后趋于平稳。

据透露，谈判代表正在探讨一项分阶段协议，这项协议将促使德黑兰重新开放这一关键航道，而华盛顿则将解除对港口的封锁。

在上星期美联储进行三年来首次加息后，投资者一直在评估持续高企的能源成本是否会使通胀压力维持在足够高的水平，从而引发更多的加息。这种对美联储利率路径的影响主导了最近几周黄金的走势。

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由于黄金不产生利息，借贷成本的上升通常对价格构成利空。

星期四，由于当日油价飙升引发的通胀恐慌，加之对政府债务的担忧，美国国债市场的跌势进一步加剧。30年期美债收益率一度攀升至逼近5.5%的水平，创下20多年来的新高。华尔街已pubianyuj 星期四，由于当日油价飙升引发的通胀恐慌，加之对政府债务的担忧，美国国债市场的跌势进一步加剧。30年期美债收益率一度攀升至逼近5.5%的水平，创下20多年来的新高。华尔街已普遍预计，高收益率时代可能会长期存在。

尽管如此，澳大利亚对冲基金经理拉姆（Raphael Lamm）认为，金价目前的下跌是暂时的。他说：“支撑黄金长期上涨的核心驱动力依然完好无损。”