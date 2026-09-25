加密货币交易所Bitget遭黑客攻击，部分热钱包出现未经授权转账，涉及金额约3亿5160万美元（约4亿5000万新元）。平台已暂时停止提币。

Bitget首席执行官陈瑞苘星期五（9月25日）在社媒平台X发帖说，这次全部损失可由公司的用户保护基金覆盖，基金目前规模超过4亿6400万美元。

她说，Bitget采用三层钱包架构，这次攻击仅影响部分热钱包和温钱包，冷钱包仍然安全。

热钱包是指持续联网方便频繁交易的钱包，冷钱包则是有私钥离线保存，温钱包介于前两者之间，兼顾交易便利与安全。

作为预防措施，平台提币功能暂停，直至安全审查完成后恢复；充币和交易服务正常运作。

公司未披露黑客如何发动攻击，已通知执法部门和链上安全公司展开调查，将在24小时内发布完整事件报告，包括攻击原因和后续整改措施。

区块链分析平台Lookonchain数据显示，这名黑客已将约1亿8300万美元的被盗资产兑换成了以太币。

近期发生多起黑客攻击事件，令加密货币网络安全问题成为焦点。

区块链安全公司CertiK资本市场与政策主管埃斯米·鲍（Esme Pau）认为，被盗金额约为用户保护基金的四分之三，已不仅是一般安全漏洞，而是危机事件。这也再次凸显加密资产行业的网络安全风险。

Bitget成立于2018年，注册地在塞舌尔。官网显示，目前拥有约1亿2000万名注册用户。加密交易所FTX在2022年倒闭后，Bitget等中心化交易所迅速扩大规模。