在美债收益率上升、美国联邦储备局鹰派预期，以及对能源价格持续上扬的担忧下，黄金价格本周再次承压，下跌超过2%。

展望下周黄金走势，分析师没有明确的共识，看涨、看跌和观望的阵营几乎平分秋色。

根据Kitco最新调查，参与调查的14名分析师中，五人预计下周金价将上涨，四人认为黄金会进一步下跌，其余五人预计下周黄金将在波动区间内横盘整理。看涨、看跌和观望者的阵营几乎平分秋色。

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler） 说：“我看好下周黄金，因为我认为美联储加息预期的钟摆已经或几乎已经摆到极限，而下一批重要的美国数据将强化这一观点。”

下周，美国将公布8月份个人消费支出（PCE）指数。

InvestingLive货币策略主管巴顿（Adam Button） 则说，黄金近期的疲软很大程度上归因于美债收益率见顶。

他说：“当收益率再次突破5%时，你看到了明显的负相关性。收益率飙升，黄金下跌。黄金在一定程度上也是一种风险资产，因此受到了拖累。”

本周黄金开始交易时，由于交易员继续密切关注中东外交局势及霍尔木兹海峡周围的风险溢价，金价曾短暂冲高。

然而，这一走势很快停滞。因为股市反弹、收益率上升以及美元走强降低对避险资产的需求，黄金再次承压。

总结一周黄金表现，黄金本周闭市收报每安士4285.29美元，一周下跌2.23%，最高上探每安士4383.4美元，最低下探每安士4244.63美元。

下周值得关注的经济数据有下星期二（9月29日）发布的美国消费者信心指数、下星期三（30日）的PCE数据，以及下星期五（10月2日）的非农就业报告。