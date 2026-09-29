高盛董事会已讨论，最快明年让总裁兼首席运营官沃尔德伦（John Waldron）出任首席执行官，代替现任这一职位的苏德巍（David Solomon）。

据《华尔街日报》星期二（9月29日）引述匿名知情人士报道，57岁的沃尔德伦可能在2027年底或2028年正式接掌高盛。64岁的苏德巍卸任后，则可能继续担任执行主席一年至两年。

据悉，高盛董事会可能会在未来几个月内批准这一决定。

高盛发言人在一份声明中回应说：“董事会确实会定期讨论接班安排，但目前没有确定的继任时间表。任何有关时间安排的说法都是猜测。”

沃尔德伦长期被视为苏德巍的接班人。去年，高盛董事会甚至为他提供价值8000万美元（约1亿2300万新元）的限制性股票奖励，以挽留他继续留任五年。这批股票目前价值已接近1亿2000万美元，与苏德巍获得的留任奖励规模相当。

沃尔德伦在2000年加入高盛，曾先后负责媒体与娱乐银行业务及杠杆融资。2014年，他与苏德巍、尼奥德（Richard Gnodde）共同掌管投资银行业务。2018年，苏德巍升任首席执行官后，沃尔德伦获任总裁兼首席运营官至今。