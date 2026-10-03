美国9月就业增长低于预期，市场对美国短期内进一步加息的预期降温，带动美股星期五（10月2日）走高，纳斯达克100指数创下新高。

标普500指数上涨0.7%，纳斯达克100指数上涨1%，道琼斯工业平均指数上涨0.5%。

彭博社报道，美国劳工部数据显示，9月非农就业人数增加2万9000个，远低于彭博调查经济师预估的中位数9万个；前两个月的就业增幅也向下修订。失业率从4.1%升至4.2%，主要反映劳动力人数增加；工资增幅也有所放缓。

就业数据公布后，交易员一度大幅降低对美国联邦储备局今年再次加息的预期，货币市场一度认为10月加息的概率低于25%。不过，截至周五收市，市场对联储局年底前再加息的预期有所回升。

Principal Asset Management首席策略师沙阿（Seema Shah）说，低于预期的就业数据应会让美联储10月加息的可能性明显降低。就业增长放缓、工资增幅减弱以及失业率上升，都显示就业市场正在降温，而不是重新加速。

不过，eToro分析师肯威尔（Bret Kenwell）指出，市场再次出现“坏消息就是好消息”的说法，但寄望就业市场转弱以换取更宽松的金融环境，并非没有代价。通胀仍是问题，但就业市场若明显恶化，又会带来另一项风险。

债市方面，美国10年期国债收益率上涨4个基点至5.28%。本周一度升至2002年以来最高水平。市场近期持续担忧通胀居高不下、政府支出增加，以及企业为人工智能建设融资而大举举债。

汇市方面，美元指数周五下跌0.3%，创一个月来最大单日跌幅。美元兑主要货币普遍走低，欧元上涨0.1%至1.1257美元，英镑上涨0.4%至1.3246美元，日元上涨0.2%至每美元兑157.82日元。

不过，美元本周仍上涨约0.8%，连续第三周走高，是2025年1月以来最长的连涨周期。分析师指出，欧洲财政风险以及中东局势推高能源价格，仍可能支撑美元的避险需求。

个股方面，特斯拉第三季销量优于预期；波音737 Max的软件故障经美国联邦航空管理局小组认定不构成安全风险。耐克则宣布裁员并展开大规模业务重组。西部数据和希捷科技股价下跌，此前有报道称东芝计划投入约600亿日元，将硬盘生产能力提高一倍。