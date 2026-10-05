金价在创下自今年6月以来的最大单周跌幅后微幅上涨。目前交易员正在权衡美国就业市场放缓，以及债券收益率上升，对美国联邦储备局未来利率路径的影响。

在经历上周3.4%的跌幅后，截至星期一（10月5日）中午12时，黄金交投于每安士4141美元附近，上涨0.05%。

根据彭博社报道，上星期五（2日）公布的数据显示，美国9月非农就业人数仅增加2万9000人，远低于彭博社调查的所有经济学家的预期。这缓解美联储通过迅速提高借贷成本来对抗粘性通胀的压力。

目前市场定价显示，美联储在10月加息的概率约为20%，远低于一周前的70%。较高的利率通常会降低黄金这类不付息贵金属的吸引力。

然而，通胀压力并未消失。随着中东冲突进一步扩大，油价随之上涨。

由于担忧能源驱动的通货膨胀以及美国利率走高的前景，上个月金价下跌6%以上。尽管如此，美联储官员一直在淡化近期加息的可能。美联储9月会议的会议纪要将于本周中公布，届时将为未来的利率路径提供更多线索。

除了黄金外，白银在上周暴跌逾6%后，星期一反弹1.3%，报每安士61.15美元。衡量美元走势的彭博美元现货指数基本持平。