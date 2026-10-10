金价在早些时候跌至两个月低点，引发逢低买盘，随后在周内最后两个交易日反弹。华尔街对金价前景看法存在分歧，即将公布的9月份通胀数据将成为影响金价走势的关键因素。

现货黄金上周开盘报每安士4142.40美元，此后，随着美元和债券收益率走强，且9月美国联邦储备局会议纪要显示，大多数政策制定者仍然预期年底前再次加息，金价因此承压，在星期三（10月7日）一度跌至每安士4066.31美元的周内低点。

星期五（9日），美元走软、美国国债收益率下降，以及美伊谈判取得进展的消息缓解油价下行压力，推动金价出现本周最强劲的反弹。

金价星期五收于每安士4194.24美元，全周上涨1.3%。

路透社报道，StoneX市场分析主管康奈尔（Rhona O’Connell）认为，金价上涨是因为投资者逢低买入，且金价在4000美元附近形成底部支撑。

她说：“美联储进一步加息的预期可能已被市场消化，但官方继续购买债券的预期也同样被消化。如果没有黑天鹅事件发生，我认为黄金价格很难出现大幅上涨。”

加息通常不利于黄金，因为黄金不生息，较高利率会提高持有黄金的机会成本。官方买入债券，会推高债券价格、压低收益率。债券收益率下降，通常有利于黄金。

芝加哥商品交易所的美联储观察工具FedWatch显示，交易员预计10月份加息的概率为19%，12月份前至少加息一次的概率为84%。

Asset Strategies International总裁兼首席运营官切坎（Rich Checkan）认为，目前普遍认为美联储在10月会议上不会加息。“这应该会缓解黄金的短期压力。国债收益率和强势美元将限制金价上涨，但未来一周黄金仍应继续攀升。”

下周通胀数据将成为市场关注的焦点，届时将公布9月份的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）报告。此外，市场也将关注美联储主席沃什的讲话。

Phoenix Futures and Options总裁格雷迪（Kevin Grady）预计，由于能源价格持续高企，下周公布的通胀数据将高于预期。

Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）认为，下周黄金价格将面临下行压力。“金价必须重新站稳4230美元上方，才能表明底部已经形成。”

他补充说，美国下周可能公布加速上升的通胀数据，市场对美联储明年年中之前政策的预期也偏鹰派，这些调整可能会对黄金价格构成压力。

Barchart.com高级市场分析师纽瑟姆（Darin Newsom）则认为，下周金价有望上涨。“如果美国总统的最新态度持续，并决定在中期选举前不再轰炸伊朗，能源板块可能会下跌，金属板块则会上涨。”

贵金属信息服务商金拓（Kitco）的每周调查显示，华尔街对金价展望表现出分歧，在14名受访分析师中，七人预计金价下周上涨，两人看跌，其余五人表示无法预测，或认为将横盘震荡。