在印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）走平价路线的信实电信（Reliance Jio Infocomm）上市之前，SpaceX创始人马斯克说会以可负担得起的价格，在印度推出星链（Starlink）卫星服务，加大对竞争对手的攻击力度。

路透社星期天（10月11日）报道，Jio平台的母公司信实电信，几天后将推出印度有史以来最大规模的首次公开售股（IPO）。这个电信业务平台的目标估值为1060亿美元（约1356亿新元）。

与SpaceX旗下的星链类似，Jio的卫星项目也正在等待印度当局最终的安全发射许可。

走平价数据路线是Jio在印度的制胜法宝，也是马斯克在肯尼亚等市场扰乱当地电信运营商格局的策略。如今，SpaceX也计划从美国开始进军移动运营商市场。

马斯克在社交媒体X上发文说：“很明显地，如果星链在印度太贵，没有人会购买，因此SpaceX必须降低价格，让印度消费者能够负担得起。”

不过，马斯克并没有说明印度市场的定价。印度的移动数据价格约为每吉字节（gigabyte）八美分，是世界最低水平之一。

马斯克也说，竞争将为印度一般民众提供更多选择，从而极大地惠及他们。“安巴尼的利润会下降，但他不会倒闭。”

这位亿万富翁的言论是他一系列X贴文中的最新一篇，他在贴子中指责印度莫迪政府和安巴尼，为了偏袒Jio而阻挠星链进入印度这个全球最大的互联网市场之一。

印度政府否认审批过程存在任何偏袒，并指出包括星链和Jio在内的三家寻求发射卫星的公司，目前都在等待最终的安全许可。