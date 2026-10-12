全球债券市场近期遭遇抛售，推动借贷成本上升，可能让各国央行无需大幅加息，也能达到抑制通胀的效果。

彭博社报道，全球债券收益率在数周抛售后升至多年高位，即使央行不进一步加息，金融环境也已收紧。交易员因此下调加息预期。彭博汇总数据显示，八个主要经济体的利率掉期所反映的加息幅度，自9月中旬以来减少近200个基点。

全球政府债券平均收益率已升破4%，为2000年以来最高水平。美国、日本、法国等国的财政支出忧虑，加上人工智能（AI）相关债券发行增加，都加剧债券供应压力和投资者要求的风险溢价。

目前市场预计，八个主要经济体合计加息539个基点，低于9月高峰时的717个基点，当时加息预期创2022年以来最高。澳大利亚的加息预期降幅最大，其次是欧元区、韩国和加拿大。

环球固定收益市场收紧也已传导至房贷及高收益债券市场，产生央行通过加息希望达到的经济降温效果。

负责管理约1.9万亿美元资产的普信（T. Rowe Price）国际固定收益主管奥查德（Ken Orchard）说，市场计入的紧缩政策越多，金融环境就越紧；金融环境越紧，央行最终需要、或能够实施的进一步紧缩措施就越少。

摩根大通私人银行亚太区利率及外汇策略主管唐雨旋认为，多数利率市场目前可能高估进一步加息的风险，因为战争带来的经济下行风险正不断增加。他认为，高质量固定收益资产目前具有吸引力，过去一个月收益率大幅上升后，债券的风险回报已明显改善。

不过，也有市场人士认为，债市仍低估加息风险。油价目前仍处于每桶100美元以上，市场继续关注战争是否会通过推高能源价格加剧通胀压力。

自今年下半年以来，美国10年期国债收益率已上升超过70个基点，日本同期限国债收益率上升31个基点，德国和法国则分别上升61个基点和121个基点。

美国财政部长贝森特试图缓解投资者对美国财政状况的担忧，称经济增长和控制支出将很快改善美国借贷轨迹。日本首相高市早苗也说，如果债券收益率出现意外变化，日本政府准备重新审视支出和收入计划。

国际货币基金组织（IMF）年度会议星期一（10月12日）在泰国曼谷开幕，全球政策制定者将聚焦经济增长、通胀、利率和政府债务问题。美国9月消费者价格指数将在星期三（14日）公布，也将成为市场判断美国联邦储备局利率路径的重要依据。