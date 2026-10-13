随着中东冲突蔓延引发担忧，市场担心能源供应进一步中断可能令通胀维持高位，并提高加息的可能性，黄金跌势暂稳。

据彭博社星期二（10月13日）报道，黄金在每安士4160美元（约5327新元）附近交易，此前一个交易日收跌0.5%。

报道指出，布伦特原油接近每桶106美元，伊朗支持的胡塞武装袭击沙特阿拉伯主要机场，加大华盛顿协助其盟友的压力。

自美伊战争2月底爆发以来，黄金已下跌约五分之一，这场战争引发全球通胀及各国央行收紧政策。较高的借贷成本通常利空不产生利息的黄金。

报道透露，交易员正关注将于星期三（14日）公布的美国通胀数据，以寻找美联储下一步行动的线索，此前美联储于上月收紧政策。

掉期交易员预计美联储在本月会议上加息的概率约为20%，并预计年底前将有一次加息。

克利夫兰联储行长哈马克（Beth Hammack） 星期一（12日）指出，幅度较小、频率更高的政策调整有助于通胀预期保持稳定，但她并未明确支持10月加息。

持续的通胀和政府大量举债使利率及债券收益率维持高位，削弱无息黄金的吸引力。

Vantage Global Prime资深市场分析师陈希碧（Hebe Chen，译音）告诉彭博社：“油价高企令通胀风险持续存在，星期三公布的消费物价指数将是下一项关键考验，检验债券市场是否有新的理由进一步推高收益率，从而维持对黄金构成的顽固上限。”

她补充说，黄金目前对“从油价到通胀预期、最终再到美联储政策的连锁反应”最为敏感。