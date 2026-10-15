巴克莱银行（Barclays）分析师认为，全球首富马斯克旗下的两大科技企业，特斯拉（Tesla）与SpaceX，很可能会在2026年宣布合并。

根据彭博新闻报道，以巴克莱高级股票分析师利维（Dan Levy）为首的分析师团队星期三（10月14日）在发给客户的研报中指出，这一合并消息可能会在特斯拉的年度股东大会之前宣布，会议最迟或在12月6日举行。

他们认为，两家企业的合并或许会带来一些财务协同效应，但真正的价值在于他们人工智能（AI）技术的垂直整合：“特斯拉与SpaceX合并的可能性，已逐渐成为普遍预期。”

这一市场预期在SpaceX于今年6月份上市后，开始变得更为广泛起来。彭博新闻今年1月份曾报道，SpaceX曾考虑收购特斯拉，最终决定收购马斯克的AI起步公司xAI。

但巴克莱的分析师也提到，特斯拉与SpaceX合并消息的宣布时间，应该会推迟到10月下旬甚至是11月初，“但我们认为，这样的时间安排可能会让交易更难以在股东大会上获得合并批准”。

报道称，特斯拉与SpaceX已存在很多商业联系，也有相互重叠的投资者群体。两家公司曾在一个名为Terafab的晶片制造项目上开展合作，为特斯拉的电动汽车、无人出租车和Optimus机器人生产半导体，并为SpaceX的轨道AI卫星生产晶片。

另外，马斯克也同时担任两家企业的总裁，他最近也曾提到，特斯拉与SpaceX“在很多方面都有重叠之处”。

巴克莱分析师指出，特斯拉与SpaceX潜在合并交易的最主要障碍在于股东投票，包括两家企业股东的分别批准。

特斯拉股价星期三闭市报367.16美元，跌幅2.15%，盘后截至早间11时38分已跌1.6%。SpaceX股价星期三闭市收跌2.8%至152.16美元，盘后目前已跌1.95%。