MSCI星期五（10月16日）宣布，印度尼西亚股市的市场运作问题仍然严重，因此不适合继续列为新兴市场，计划将印尼从全球指数体系中剔除，降级至“独立市场”（standalone market）。

独立市场不纳入MSCI新兴市场或前沿市场指数产品，这可能促使追踪相关指数的被动基金及以这些指数为基准的基金卖出印尼股票，以这些指数为基准的主动型基金经理也可能削减敞口。

消息出炉后，印尼股市大跌12%，触发熔断机制，是28年来的最大跌幅，今年来累计下跌40%。

MSCI今年1月已冻结印尼在旗下指数中的地位，并警告可能将它降至“前沿市场”，主要担忧印尼股市在股权持有透明度及交易行为方面存在问题。

MSCI在声明中指出：“市场运作失常的问题仍令人深感忧虑。因此，MSCI认为，印尼继续被列为新兴市场已不再合适。”

MSCI也说：“市场参与者的反馈显示，将印尼重新分类为前沿市场，并不能恰当反映当地市场问题的严重程度。”

MSCI因此拟将它列为独立市场。

这也正逢印尼股市在MSCI新兴市场指数中的比重显著下滑。MSCI数据显示，2025年底至2026年9月底，MSCI印尼指数的自由流通市值调整后市值下跌约55%，在MSCI新兴市场指数中的权重也从1.2%降至0.4%，成分股则从18只减半至9只。

华侨银行亚细安经济师文卡特斯瓦兰（Lavanya Venkateswaran）在星期五的报告中指出，这项宣布将打击投资者短期信心。MSCI公布最新决定后，美元兑印尼盾走高至1万8062。

华侨股票研究团队认为，投资者须考虑印尼最终被剔除出MSCI可投资指数的风险。

印尼当局此前已宣布加强披露持股超过1%的股东资料、细化投资者分类披露、报告主要股权集中度，并制定路线图，将最低自由流通股比例提高至15%。不过，机构投资者强调，改革必须得到一致落实，并产生可验证的实质成效。

MSCI就这项计划展开咨询，征求市场参与者意见，于2027年4月截止，并计划在2027年6月宣布决定。若未发现印尼市场治理和运作出现明确改善，MSCI将推进重新分类。

MSCI也宣布，现有针对印尼证券的部分指数调整冻结措施将维持，直至另行通知。

印尼交易所星期五说，已采取具体措施提高资本市场的透明度和诚信度。交易所总裁亨德里克（Jeffrey Hendrik）说，交易所尊重MSCI的独立评估，并将要求MSCI进一步说明这项决定的依据。

印尼基准雅加达综合指数今年以来已下跌超过30%，成为全球表现最差的股市之一；外国投资者净卖出印尼股票规模达47亿美元（60亿新元）。