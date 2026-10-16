因近期透露的第三季营收增速有所放缓，部分投资者正考虑下调美国人工智能（AI）公司Anthropic首次公开售股（IPO）的估值预期。

路透社星期四（10月15日）援引知情人士消息报道，Anthropic近期在一场投资者交流活动上透露，公司第三季营收环比增长45%至168亿美元（约215亿新元），相比第二季环比翻倍的增幅大幅放缓。

报道说，有一些投资者因此考虑将Anthropic的IPO估值预期下调至1.5万亿美元，低于此前市场普遍预期的2万亿美元上限。

老虎证券（Tiger Brokers）市场策略师黄佳仁认为，Anthropic季度营收的环比增幅持续放缓，业绩未能给人留下深刻印象，几乎没能提振AI产业的市场情绪。

据知情人士透露，虽然Anthropic经调整后实现季度盈利的信息，一定程度上缓解了部分投资者对开发AI系统成本高昂的担忧，但一些人仍对大幅放缓的营收增幅感到失望。

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黄佳仁进一步说，Anthropic的业绩也凸显出一个更大的疑问，也就是大规模AI采用和货币化的步伐，能否跟上进行中的基础设施支出速度，并最终证明投资的合理性。

他补充说：“Anthropic的正现金流和持续提高的盈利能力能提供一些保证，但盈利增速能否满足它所承诺的5180亿美元未来支出，仍然存疑……这也引发了一个问题，即企业能否在不继续依赖大量外部资本的情况下，仍可持续投入这些资金？”

路透社还指出，若Anthropic最终上市反响冷淡，可能会给AI相关板块带来更广泛的压力。近期因美国通胀超预期升温，且市场对AI巨额资本支出的可持续性存疑，全球科技板块遭遇多日抛售。

另一方面，出于对市场状况的顾虑，部分AI相关企业近期也取消或推迟上市计划，包括软银旗下的数据中心运营商SB Energy、由英伟达支持的澳大利亚数据中心运营商Firmus Grid等；而由黑石集团（Blackstone）支持的数据中心运营商AirTrunk，据报也已推迟在新加坡的上市计划。