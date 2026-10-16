面对“阻挠星链插旗印度市场”的指控，印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）旗下信实电信（Reliance）出面辟谣，表示欢迎马斯克旗下的星链（Starlink）参与竞争，并透露集团旗下卫星服务业仍在等待审批。

根据路透社报道，这是信实电信首次回应有关安巴尼阻挠星链在印度推出服务的指控。此前马斯克多次指责印度政府和安巴尼，拖延星链进军印度市场的计划，印度政府则否认在审批过程中存在任何偏袒。

信实电信星期五（10月16日）发布声明说：“我们从未惧怕竞争。”

目前距离信实电信旗下数码业务部门Jio Platforms进行首次公开售股（IPO）仅剩数日。Jio Platforms上市后的估值预计达到1080亿美元（约1382亿新元），将成为印度至今规模最大的上市项目。

Jio Platforms拥有约5亿3000万名客户，可能成为星链在印度互联网市场上的主要竞争对手。

马斯克此前曾在社交平台X上发文，质问安巴尼是否才是印度的“真正掌权者”，也称他为“安巴尼总理”，并“询问”安巴尼会否允许星链参与竞争。

此前马斯克与印度总理莫迪，在公开场合保持良好的互动关系，同时印度也正积极争取外国投资进驻，并与美国针对贸易协议展开谈判。

印度已向星链、Jio Platforms旗下的卫星互联网业务、印度巴帝集团（Bharti）支持的Eutelsat OneWeb颁发运营服务许可证，但这三家企业仍尚未取得启动服务所需的安全审查批准。

卫星宽带有望帮助数以亿计尚未接触互联网的印度民众上网，他们主要居住在农村和偏远地区。

马斯克曾称，星链将在印度以亲民的价格提供服务，这将对Jio Platforms的低价互联网配套形成威胁。