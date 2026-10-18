投资者对中东原油供应的担忧加剧，导致布伦特原油价格自5月以来首次上升至110美元（约141新元）。

布伦特原油期货价格星期五（10月16日）上涨3.7%，收于每桶109.86美元，写下自5月19日以来的最高水平。

美国西得克萨斯中质（West Texas Intermediate，简称WTI）原油期货价格收盘上涨3.5%，以每桶101.41美元作收，达到自9月17日以来的新高。

布伦特原油全周已累计上涨4.9%，WTI原油则累计上涨10.4%。

研究与咨询机构Energy Aspects在一份报告中指出，有关沙特能源基础设施遭袭的传言再度引发市场对中东冲突升级的担忧，致使WTI和布伦特原油转跌回升。

报告还说：“以色列发出的消息显示，在西方情报部门检测到异常军事动向后，伊朗可能正准备发起先发制人的打击。尽管这一消息尚未得到证实，但这些动态加强我们的观点，即持续的局势升级风险，将为油价提供支撑。”

由沙特阿拉伯率领的多国联军说，已拦截并摧毁一枚射向红海沿岸城市延布（Yanbu）的弹道导弹。另外，伊朗在霍尔木兹海峡附近展开的袭击，也在过去10天里激增。

乌克兰星期四（15日）袭击俄罗斯炼油厂，也让全球柴油供应短缺的担忧加深。

BOK Financial Securities高级副总裁兼交易主管基斯勒（Dennis Kissler）说：“中东冲突不断卷土重来，而且我认为俄罗斯实际上能向市场输送多少柴油也值得怀疑。这两大因素正在不断促使交易员继续逢低买入。”

为增加市场供应，国际能源署（IEA）已在星期四同意向市场投放超过2000万桶石油。

美国能源部也在星期五说，美国计划从国家战略石油储备中，置换多达1700万桶原油，并已发布招标意向。