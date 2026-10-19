MSCI上周警告可能在明年将印度尼西亚从全球指数中剔除，继续冲击本已脆弱的投资者信心，印尼股市本周开市延续跌势。

雅加达综合指数星期一（10月19日）早盘一度跌5%，达到2020年以来的最低位，今年来下跌43%，是全球表现最差的市场。

MSCI说，正考虑将印尼目前的“新兴市场”地位调整为“独立市场”（standalone market）。

若最终被调整为独立市场，印尼这个东南亚最大经济体，可能进一步与国际资本市场脱节，成为国际投资者较少涉足的市场。目前被归类为独立市场的市场包括阿根廷、波斯尼亚和巴拿马等。

MSCI今年1月已因印尼股市在股权所有权透明度和交易行为方面存在疑虑，警告可能将印尼降为“前沿市场”（frontier market）。但MSCI上星期五（16日）说，由于相关问题迟迟未见改善，即使降为前沿市场，也不足以反映目前问题的严重程度。

印尼政府接下来如何回应MSCI的警告，成为市场焦点。

路透社报道，印尼交易所星期一宣布，将跌停板的下限从15%调低至7%，让投资者有更多时间评估和消化相关信息，并根据印尼经济基本面作出投资决定。此前，印尼金融监管机构周末与分析师、经济师等资本市场参与者举行会议。

高盛策略师在报告中说：“举证责任已经转移。若要避免市场重新分类，就需要明确证据证明已宣布的改革得到持续落实，并实质改善市场运作。”

MSCI的警告也加剧外资撤离印尼市场的风险。

高盛估计，若印尼被MSCI全面剔除，可能引发56亿美元（约72亿新元）的被动资金流出。以相关指数为基准的主动型基金目前持有超过80亿美元印尼资产，不过这些基金是否卖出将由基金经理自行决定，并非因指数调整而被动抛售。

外资今年以来已净卖出价值48亿8000万美元的印尼股票，按目前趋势，全年外资流出额可能创至少16年来新高。

BNY Investments亚洲宏观与投资策略主管米特拉（Aninda Mitra）说，外资持有的印尼股票敞口已缩减至一个程度，因此“市场下行空间可能已经不大”。

不过，他说，即使印尼仍有一些基本面稳健、具吸引力的企业和银行，在目前环境下，要吸引足够大量的资本将更加困难。

投资者也担心冲击扩大至股市以外的市场。印尼盾兑美元汇率已跌至1美元兑1万8000印尼盾，距离6月份创下的1万8190印尼盾历史低点不远。

思博瑞投资管理（Allspring Global Investments）投资组合经理陈颂超说，市场更大的担忧并不是指数调整本身引发的抛售，而是印尼盾和国内债券收益率可能在短期内受到波及。

他说，若市场失序导致金融环境收紧，可能对实体经济产生更明显的影响。