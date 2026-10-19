国际油价星期一（10月19日）走低，这是因为美国总统特朗普豁免部分针对俄罗斯的制裁和关税，此举可能令俄罗斯燃料出口增加。



截至星期一中午12时，布伦特原油期货下跌1.91%，报每桶107.76美元。上星期五（16日）该期货曾收于5月19日以来的最高水平。

美国WTI原油期货报每桶100.40美元，下跌1%。该期货上星期五曾创下9月17日以来的最高收盘价。

根据路透社报道，特朗普于上星期五签署一项行政命令，豁免了根据《格雷厄姆法案》（Graham Act）实施的关键制裁和关税。上个月，在议员们希望就乌克兰战争向莫斯科施压的促请下，特朗普签署法案。

然而，美国国务卿鲁比奥指出，总统将利用长达60天的时间来评估制裁和关税对全球经济的影响。

此前，特朗普与俄罗斯总统普京达成一项协议，向美国和其他国家出口柴油。根据特朗普的公告，本月的出口量将从约230万桶开始，随后增加至每月约760万桶。

上星期五，由于中东局势紧张和安全威胁引发对航运安全及全球能源供应趋紧的担忧，布伦特原油一度自5月以来首次触及每桶110美元。

KCM Trade首席分析师沃特尔（Tim Waterer）说：“制裁态度的软化，加上近期上涨后的部分获利了结，共同限制油价短期内的上涨空间。”

他补充道，虽然美国豁免对俄制裁有可能导致俄罗斯燃料出口增加，但这些模棱两可的信息制造了不确定性。

他还说：“在具体细节和持续时间更加明确之前，市场不太可能完全消化供应持续增加的预期。”