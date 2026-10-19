印度尼西亚官员计划星期一与指数编制公司MSCI高层会面，要求对方解释为何突然提出将印尼从新兴市场直接降级为“独立市场”（standalone market），并在原定11月的评估前提前展开咨询。

彭博社报道，据知情人士透露，印尼金融服务管理局和印尼交易所将寻求厘清，MSCI为何提出这一远比印尼官员预期更严厉的措施。印尼官员此前与MSCI进行了数月磋商，但对方上星期五的宣布仍令他们措手不及。

印尼金融服务管理局星期天（10月18日）发布声明说，这次会面旨在交流最新进展，并听取各方意见，以进一步加强市场诚信和维护公众信心。

出席星期天在雅加达举行的简报会的知情人士说，印尼官员此前自今年1月以来已多次与MSCI沟通，但上星期突然升级的降级威胁，仍令他们意外。

MSCI上星期五（16日）说，市场参与者的反馈显示，印尼在解决股市可投资性问题方面进展不足，包括股权结构不透明、涉嫌协调交易，以及缺乏监管机构有效执法的明确证据。

印尼金融服务管理局主席德维（Friderica Widyasari Dewi）在简报会上说，就在MSCI上星期五宣布相关措施的几天前，印尼官员与全球投资者在曼谷出席国际货币基金组织会议期间，曾与MSCI代表会面，对方还对印尼的改革表示肯定。她说，上星期五凌晨公布的消息令她完全措手不及。

印尼央行副行长托马斯（Thomas Djiwandono）上星期三（14日）在曼谷另一场会议期间，也曾对MSCI在11月作出正面决定表示信心。

据另一名知情人士透露，托马斯当时说，印尼金融服务管理局已超额完成MSCI提出的要求，包括推动交易所股份制改革和披露最终受益所有人信息。他还说，印尼监管机构每星期与MSCI代表会面两次。

印尼监管机构在MSCI宣布降级威胁数小时后，于上星期五下午宣布对涉嫌操纵三家公司股票交易的相关人士采取制裁措施。针对此事，印尼官员在星期天的简报会上，否认相关措施是为回应MSCI而仓促作出的决定。

印尼金融服务管理局星期天也说，资本市场监管主管法兹（Hasan Fawzi）指出，当局通过有步骤的执法行动加强市场诚信，上星期五公布的罚款是持续调查的结果，并非仅为了应对近期市场波动而采取的反应性措施。