全球首富马斯克（Elon Musk）旗下的电动汽车制造商特斯拉（Tesla）第三季业绩大幅走软，净利较去年同期下降42.7%至7亿8700万美元（约10亿新元）。

不过，马斯克再度提出可能要将它与SpaceX合并，吸引多数投资者目光，特斯拉股价不降反升。

根据特斯拉在美国时间星期三（10月21日）发布的业绩，净利下降除了有汽车销量减少的原因之外，也因为监管信用业务（Regulatory-credits）和能源与储能业务的收入，都有所下降。

与此同时，特斯拉在人工智能（AI）、机器人技术和自动驾驶领域加大投入，研发支出也增长了一倍多。整体而言，特斯拉今年第三季资本支出达到47亿美元。

比起特斯拉的业绩表现，马斯克此前透露可能将特斯拉与SpaceX合并的消息，显然更吸引投资者目光。

法新社报道，两家公司已成立由独立董事组成的特别委员会，将探讨合并的可能性。不过，马斯克星期二（20日）也在SpaceX的电话会议上说，相关委员会尚未就任何交易条款达成一致，且不确定最终能否达成协议。

报道说，目前特斯拉与SpaceX的股权总价值，合起来已经超过3.5万亿美元。有投资者将这个潜在的“巨无霸”企业，戏称为埃隆公司（Elon Inc.）。

这一消息推涨了特斯拉与SpaceX的股价，分别在星期三收涨3.41%、7.79%。

马斯克认为，特斯拉与SpaceX若能在AI软件、晶片设计、机器人技术和太空计算领域展开合作，两家公司都将从中受益。

CFRA研究公司（CFRA Research）分析师尼尔森（Garrett Nelson）说：“这两家公司合并只是时间问题……主要问题在于，我们今天所熟知的特斯拉，在未来6到12个月内可能就不复存在了。”