印尼股市星期四（10月22日）从早盘跌势中反弹，主权财富基金达南塔拉（Danantara）指出，已进场买入当地股票，提振投资者情绪。雅加达综合指数此前最多下跌2.7%，随后迎来反弹，一度上涨1.8%，连续第二个交易日走高，逆转了亚洲多数股市的跌势。

印尼股市上星期五（16日）遭遇近30年来最严重的单日暴跌之一，导火线是指数编制机构MSCI警告，可能把印尼股市从新兴市场降级为“独立市场”（standalone market）。市场担忧，一旦降级，印尼股票被剔除出主要全球指数，可能加剧外国投资者抛售。

彭博社报道，达南塔拉首席投资官斯贾赫里尔（Pandu Sjahrir）星期四告诉媒体，基金从星期三（21日）至星期四买入了一些认为具有吸引力的印尼股票，但没有透露具体买入哪些股票或涉及多少金额。他说，基金认为印尼国营企业基本面稳健，具有增长前景，目前估值也具吸引力。

不过，市场仍面对不确定性。印尼证券公司MNC Sekuritas分析师维卡萨纳（Herditya Wicaksana）指出，尤其是大型银行股的估值更具吸引力，但MSCI相关的不确定因素仍在，股票可能进一步遭到抛售。

与此同时，印尼当局正加紧改革资本市场，以回应MSCI对股权结构不透明及协调交易的担忧。

印尼证券交易所星期四宣布，持股高度集中的上市公司股票将从11月2日起剔除出雅加达综合指数（Jakarta Composite Index）。交易所此前说，共有80只股票被列入高持股集中度名单，合计约占指数权重的18%。

交易所也将调整指数评估时间，从原本每年3月、6月、9月和12月，改为1月、4月、7月和10月。若有股票在定期评估期间以外被列入或移出高持股集中度名单，相关调整也将立即反映在指数中。

印尼当局近期已采取一系列措施，试图避免MSCI进一步降级，包括对操纵市场行为处以罚款，以及承诺将股权高度集中的公司剔除出主要股指。