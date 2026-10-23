美国股市震荡，投资者为应付追加保证金等资金需求而抛售贵金属，拖累黄金价格跌至三个多月的低点。

截至星期五（10月23日）早上10时，现货黄金报每安士4003.51美元（约5114新元），下挫0.52%。本周迄今金价已下跌3.4%，并有望创下四个多月来的最大单周跌幅。

在星期四（22日），金价刚跌近3%，创7月20日以来最低收盘水平。原因是股市暴跌，促使投资者转向债券避险，部分期限的美国国债收益率一度暴跌20个基点，创2025年8月以来最大跌幅。

分析指出，黄金可能正经历一轮由流动性需求驱动的抛售。在市场急剧下跌时，投资者往往出售流动性较高的黄金，以满足追加保证金和其他资金需求。金价正接近每安士3900美元的关键关口。

不过，市场越来越担忧人工智能（AI）投资无法持续支撑经济增长，对美国联邦储备局进一步加息的预期降温，短期或为金价提供支撑。

目前，交易员预计美联储下周宣布加息25个基点的概率，已降到7%。

与此同时，金价仍有望出现“V形反弹”。利率下行、AI贸易降温，以及美国资金流出导致美元走弱，都对贵金属价格有利。

其他贵金属方面，现货白银报每安士54.04美元，下跌0.9%；铂金上扬0.2%至每安士1571美元；钯金下跌0.48%，报每安士1031美元。彭博美元现货指数下跌0.1%。