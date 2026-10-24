由于油价上涨、持续的通胀担忧以及对美国联邦储备局进一步收紧货币政策的预期压倒了避险需求，黄金价格本周再次遭受大幅下跌。

与此同时，星期四（10月22日）由科技股领跌的股市抛售潮触发新一轮的市场清算，将金价推回至每安士4000美元大关下方。

展望下周黄金走势，分析师大多持悲观看法。根据Kitco的最新调查，参与调查的17人中，四人预计下周金价上涨，七人认为金价将进一步下跌，还有六人持中立看法，预计下周横盘或无法预测方向。

纵看一周黄金走势，现货黄金星期一（20日）开市，一度触及每安士4190.17美元的周内高点，但之后金价就呈跌势。这主要是不断上升的能源价格和高企的美债收益率，进一步强化市场对美国联邦储备局将推出紧缩货币政策的预期。

星期二（21日），随着市场继续消化高于预期的消费价格指数（CPI）和生产物价指数（PPI）报告，抛售加速，金价继续下跌。这抛售势头延续至星期五（23日），金价一度创下每安士3975.10美元的周内低点。这也是自6月初以来的最低水平。

截至星期六（24日）晚上近10时，现货黄金本周收报报每安士3995.88美元，全周累计跌幅达4.12%，最高上探每安士4190.17美元，最低下探每安士3975.10美元。