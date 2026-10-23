（纽约综合电）由于油价上涨、持续的通胀担忧，以及对美国联邦储备局进一步收紧货币政策的预期压倒了避险需求，黄金价格上星期再次大幅下跌，失守4000美元大关。

展望本星期黄金走势，分析师大多持悲观看法，预测黄金将进一步下跌。

现货黄金上星期一（10月19日）开市，一度触及每安士4190.17美元的周内高点，但之后金价就呈跌势。这主要是不断上升的能源价格和高企的美债收益率，进一步强化市场对美联储将推出紧缩货币政策的预期。

上星期二（20日），随着市场继续消化高于预期的消费价格指数（CPI）和生产物价指数（PPI）报告，抛售加速，金价继续下跌。这股抛售势头延续至上星期五（23日），金价一度创下每安士3975.10美元的周内低点。这也是自6月初以来的最低水平。

总结一周表现，现货黄金一周收报每安士3995.81美元，全周累计跌幅达4.12%，最高上探每安士4190.17美元，最低下探每安士3975.10美元。

华尔街悲观情绪升温

在金价急剧下滑后，华尔街的悲观情绪正在升温。Bannockburn Global Forex董事总经理钱德勒（Marc Chandler）指出，现货黄金在被抛售至约3990美元的三个月新低后，虽然有所回升，但技术面基调依然疲弱。

Walsh Trading商业套期保值联合主管卢思克（Sean Lusk）也认为，伊朗冲突及对油价、通胀预期和美联储利率路径的影响，持续限制着黄金的上涨空间。

他说：“债券收益率短期内不会回落，这意味着金价将继续下跌。在卖家远多于买家的宏观背景下，我认为4000美元的金价仍然偏高。”

他还说，作为买家，他们预料会等到黄金跌至3500美元，然后再重新入场抄底。

Adrian Day资产管理公司总裁阿德里安·戴（Adrian Day）持中立看法，认为金价会有更多拉锯。“但我仍认为4000美元关口能够守住，或者最多略微跌破一点。”

分析：黄金可能出现修正性反弹

Forex.com高级市场策略师斯坦利（James Stanley）是看涨的分析师。他说：“虽然局势扭转可能需要一点时间，但我认为4000美元支撑位的理由依然强劲。”

FxPro高级市场分析师库普齐凯维奇（Alex Kuptsikevich）也说，金价在短暂跌破4000美元后继续吸引买盘需求。“短期来看，近期的下跌似乎过度，预示着未来几天至少会出现一次修正性反弹。”

本周的经济新闻将由各国央行主导，包括星期三（28日）的美联储货币政策决议，星期四（29日）的欧洲央行货币政策决议，以及星期五（30日）的日本央行货币政策决议等。