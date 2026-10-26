日本软银集团（SoftBank）创办人孙正义计划在马来西亚投资500亿美元（约639亿新元），发展人工智能（AI）、先进科技及数据中心项目，并已选定砂拉越古晋及西马半岛作为投资地点。

据彭博社报道，马来西亚首相安华上星期六（10月24日）在马六甲发表演说时透露，他上星期二（20日）与孙正义举行视频会议，期间孙正义告知已选定投资地点。

安华说，这项总值500亿美元的投资计划，将是区域内规模最大的投资项目之一。不过，软银尚未就有关投资计划作出回应。

安华指出，这项投资有望为马来西亚创造更多优质就业机会，尤其惠及年轻劳动力。他强调，政府公信力及政治稳定，是马国吸引大型投资的重要因素。

近年来，马来西亚已成为区域数据中心投资热点，吸引亚马逊、微软及谷歌等科技巨头进驻。

根据马来西亚投资发展局（MIDA）的数据，从2021年至2026年上半年，马国累计吸引的数据中心相关投资达3857亿令吉（约1209亿新元）。

马国政府目前正推动数据中心业者更多采用本地供应商，并希望借助数据中心基础设施，促进AI应用、本土创新及高技能就业，朝2030年成为“AI国家”的目标迈进。安华说，马国须加强AI、数码化、半导体及人才培训能力，推动科技产业从后端业务向前端高附加值领域发展。

软银本月较早前已宣布，与合作伙伴签署框架协议，探讨在砂拉越发展人工智能基础设施及相关生态系统。

软银近年来也积极扩大全球AI基础设施投资，包括参与美国俄亥俄州总值5000亿美元的数据中心项目，以及在法国探索投资额高达750亿欧元（约1075亿新元）的项目。