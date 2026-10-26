星期一（10月26日）重点：

盘前交易重点：

韩国存储晶片巨头SK海力士（SK Hynix）在星期一说，集团正在检讨股东回报计划的详情。市场关注集团是否会像韩国媒体之前报道的那样，派发约16万亿韩元（约120亿美元）的特别股息。不过到截稿为止，SK海力士并没有确认派息金额或最终决定。市场预计它会在星期三公布第三季业绩时，宣布相关的股息计划。SK海力士股价在今晚盘前上升2.17%，截稿时报139.99美元。

特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克在星期天（25日）说，对于那些没有“独立AI数据中心之外实质收入”的公司，债务市场“几乎已完全切断了它们的融资渠道”。因此，他预测“新一代云服务商”（Neocloud companies）将面临大规模的行业整合与倒闭潮。他还明确指出，SpaceX不会收购任何这类公司，称这是“毫无意义”的。新一代云服务商如Nebius和CoreWeave的股价在今晚盘前走低。在截稿时，Nebius和CoreWeave的股价的跌幅介于4%至5%。

据路透社上星期五报道，美国医疗保健巨头强生（Johnson & Johnson）与英国医疗器械公司史密斯医疗（Smith & Nephew）的骨科业务的合并谈判，因双方无法就合并后公司的领导人选达成共识而告吹。这个交易原本可能打造一家估值约340亿美元的医疗科技企业，双方据报道已就主要财务条件及交易架构取得进展，但最终在谁出任新公司首席执行官的问题上破局。谈判告吹后，强生如何为骨科业务寻找最佳出路，将成为市场关注焦点。强生股价在今晚盘前上升1.00%，截稿时报266.46美元。

星期一下文我们来看看分析师如何看待特斯拉的资本投资。今晚盘前特斯拉股价起1.92%，截稿时报379.37美元。

盘前活跃股按序：Nu Holdings、IREN Ltd、XP Inc A股、CoreWeave Inc A股和SpaceX。截稿时，除了SpaceX股价微起之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

分析师普遍认为，特斯拉目前的挑战，是在控制短期资金压力与加速长期转型之间取得平衡。它可以暂时省下资本开支，但它必须在投资者还有耐性之时，证明旗下的AI与机器人战略是有价值的。（法新社）

特斯拉（Tesla Inc）

（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

美国电动车制造商特斯拉在上个星期三（21日）发布它的最新季度业绩。之后在接下来的几天里，不少分析师在各个社交平台纷纷针对特斯拉的资本开支减少做出评估，他们似乎分成两派。一边是认为特斯拉少花钱，可以改善眼前的现金流；另一边的则是认为如果投资不足，可能拖慢特斯拉从电动车制造商转型为AI、自动驾驶和机器人企业的步伐。

特斯拉在公布它的第三季度业绩时，将2026年资本开支预测从之前的超过250亿美元，下调至约200亿美元。投资者和分析师看到的是，它调整后的投资比华尔街预期低，但是却因为这样而意外地让特斯拉业绩出现正数的自由现金流。

在第三季度里，特斯拉的资本开支是47亿美元，是一年前的两倍，但比分析师平均预期的75亿美元少很多。特斯拉在这个季度取得15亿3000万美元的自由现金流，而市场原本是预期它会出现约49亿2000万美元的现金流出。

一些分析师认为，这份成绩单呈现出“耐人寻味”的反差。特斯拉在控制支出的同时，财务状况有所改善，但投资者也开始追问，支出减少是否意味着特斯拉最受期待的长期项目可能延后。

根据路透社报道，摩根大通分析师就指出，推迟投资有助于短期减少现金消耗，却可能意味着那些对实现长期增长机会至关重要的投资进度放慢。尽管特斯拉管理层却在业绩发布会上暗示，随着集团继续推进无人驾驶出租车Cybercab、人形机器人Optimus、AI计算基础设施及晶片制造计划，2027年和2028年的投资将有所增加。

一些分析师说，这些长期计划对特斯拉尤其重要，因为它的估值早已不单单建立在电动车销售之上。首席执行官马斯克一直希望把特斯拉转型为涵盖AI、无人驾驶、机器人及能源的科技企业。市场也愿意给特斯拉较高的估值，看中的就是这些业务会在未来创造新的收入来源。但是要兑现这份愿景，特斯拉必须投入大量资金。

与此同时，特斯拉股价今年以来的表现也疲弱。截至隔夜为止，特斯拉股价年内下跌超过15%，而纳斯达克指数则是在同个时期上涨将近15%。尽管如此，以未来12个月计算，特斯拉的本益比仍比传统汽车制造商福特（Ford）和通用汽车（General Motors）高，显示投资者仍为特斯拉未来增长潜力支付相当高的溢价。

也有分析师指出，这时宣布支出预测下调似乎触及敏感时刻。因为马斯克正在探索特斯拉与太空探索技术公司SpaceX合并的可能性。两家公司已成立特别委员会讨论相关方案，但交易仍面临重大障碍，监管审批也是潜在挑战。若合并最终推进，特斯拉的财务资源配置，也就是这些资本投资会放在哪里，以及整个长期投资计划会有什么变动，这都将成为投资者关注的重点。

尽管看法分歧，分析师对这件事的看法却是一致的，那就是真正的问题不是特斯拉花得多还是花得少，而是每一美元投资能否转化为可持续的商业回报。他们认为，在未来几个季度里，特斯拉需要拿出更多证据，证明无人驾驶和机器人不只是远景，而是能够逐步兑现的业务。

另外，巴克莱（Barclays）分析师刚刚将特斯拉的股票评级，从“持守”上调至“买进”，并将它的目标价从原本的370美元提高至450美元。该行指出，特斯拉的核心业务表现有所改善，且未来可能与SpaceX进行整合。