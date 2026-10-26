人工智能企业Anthropic星期一（10月26日）晚上约9时（美东时间上午9时），公开提交首次公开售股（IPO）招股书，计划以“ANT”为股票代码在美国纳斯达克上市。

根据公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件，公司尚未确定发行股数和价格区间。

此前据报，潜在投资者预计公司上市估值可能高达2万亿美元（约2.56万亿新元）；知情人士透露，公司预期IPO规模会达到或超过SpaceX的750亿美元。

招股书显示，Anthropic的营收迅速增长，但仍面临巨额亏损。

截至6月底，公司今年上半年营收达162亿8600万美元，同比激增1300%。公司在2023年、2024年和2025年，营收分别达到4100万美元、3亿8600万美元和6亿美元，同比增速分别为841%和1088%。

另一方面，公司今年上半年的营业亏损，从去年同期的21亿3500万美元，收窄至6亿9300万美元；但净亏损从2025年上半年的129亿6900万美元，扩大至807亿4800万美元。

尽管增幅惊人，但公司也提醒投资者：“预计营收不会持续保持如此高的增长速度，无法保证未来能否继续增长。”

Anthropic指出，近期高速增长反映了AI市场仍处萌芽阶段，以及初期客户群迅速扩张，但这种增长态势未必能长期持续。随着营收基数扩大、市场日趋成熟，营收增速可能显著放缓，而这可能比预期更快出现。

Anthropic投资者包括新加坡政府投资公司（GIC）。GIC今年2月与美国投资公司寇图资本管理（Coatue Management）共同领投一轮300亿美元的G轮融资；去年还参与了130亿美元的F轮融资。

《联合早报》已向GIC请求置评。